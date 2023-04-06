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На Львівщині запрацював залізничний пункт пропуску, який сполучатиме Рава-Руську і Варшаву

6 апреля 2023 13:42
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львівщині запрацював залізничний пункт пропуску, який сполучатиме Рава-Руську і Варшаву
Запустили перший потяг, який працює у тестовому режимі
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Першим рейсом скористався віцепрем'єр з відновлення України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури Польщі Анжей Адамчик.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

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Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Станом на сьогодні там відновили ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрували вокзал на станції Рава-Руська. 

"Знадобиться ще кілька місяців, щоб польська сторона розгорнула повноцінний митно-прикордонний контроль й вирішила важливі технічні питання. Коли запрацює регулярне сполучення "Варшава – Рава-Руська"  — оголосимо окремо. Це сполучення дозволить пасажирам з української та польської сторін зручно добиратися та розвантажить автомобільні пункти пропуску", — наголосив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Першим рейсом скористався віцепрем'єр з відновлення України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури Польщі Анжей Адамчик.

Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Станом на сьогодні там відновили ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрували вокзал на станції Рава-Руська. 

"Знадобиться ще кілька місяців, щоб польська сторона розгорнула повноцінний митно-прикордонний контроль й вирішила важливі технічні питання. Коли запрацює регулярне сполучення "Варшава – Рава-Руська" – оголосимо окремо. Це сполучення дозволить пасажирам з української та польської сторін зручно добиратися та розвантажить автомобільні пункти пропуску", – наголосив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Зазначимо, запуск проєкту "Євроколія Львів-Рава-Руськ-Варшава" значно покращить транспортне сполучення між Україною та Європою та розвантажить напрямок Львів – Мостиська – Перемишль. Саме  цей напрямок від початку повномасштабної війни в Україні став найпопулярнішим залізничним сполученням між Україною та Європою. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Одещині запрацював пропуск вантажних поїздів через кордон із Молдовою.

Окрім того, на свята до рідних можна буде дістатись додатковими потягами від Укрзалізниці. Нові потяги почнуть курсувати вже з цих вихідних й будуть на маршрутах до 17 квітня. 

 

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