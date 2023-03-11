Американский автогигант Ford сокращает более тысячи рабочих мест на заводе в Испании
На заводе компании Ford в Валенсии планируют уволить более тысячи работников. Это связано с сокращением производства и компания вынуждена оптимизировать количество рабочих мест.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Сокращение на заводе Ford
Американский автомобильный гигант, компания Ford, объявил о сокращении более тысячи рабочих мест на своем заводе в испанской Валенсии.
"Ford будет конструктивно работать со своими профсоюзными партнерами, чтобы уменьшить влияние увольнений на работников, их семьи и местную общину", — отметили в компании.
Изменения в работе автогиганта
Причиной такого сокращения является уменьшение производства автомобилей в Европе.
Так, Ford перестает собирать в Валенсии минивэны Galaxy и универсалы S-Max.
Кроме того, в прошлом, 2022 году, было заявлено об отложении инвестиций в испанский филиал Ford.
Вместе с тем, в компании пообещали приступить к производству электроавтомобилей на заводе в Валенсии с 2030 года.
Напомним, что в феврале Ford объявил о грядущем глобальном сокращении рабочих мест на своих европейских предприятиях.
Планировалось сократить около 3800 рабочих мест, в том числе 2300 на предприятиях автопроизводителя в Кельне и Аахене в Германии, 1300 в Великобритании и 200 в остальной Европе.
Фото: Pixabay