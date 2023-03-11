Американский автогигант Ford сокращает более тысячи рабочих мест на заводе в Испании

Американцы сокращают производство своих автомобилей в Европе

На заводе компании Ford в Валенсии планируют уволить более тысячи работников. Это связано с сокращением производства и компания вынуждена оптимизировать количество рабочих мест.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Сокращение на заводе Ford

Американский автомобильный гигант, компания Ford, объявил о сокращении более тысячи рабочих мест на своем заводе в испанской Валенсии.

"Ford будет конструктивно работать со своими профсоюзными партнерами, чтобы уменьшить влияние увольнений на работников, их семьи и местную общину", — отметили в компании.

Изменения в работе автогиганта

Причиной такого сокращения является уменьшение производства автомобилей в Европе.

Так, Ford перестает собирать в Валенсии минивэны Galaxy и универсалы S-Max.

Кроме того, в прошлом, 2022 году, было заявлено об отложении инвестиций в испанский филиал Ford.

Вместе с тем, в компании пообещали приступить к производству электроавтомобилей на заводе в Валенсии с 2030 года.

Напомним, что в феврале Ford объявил о грядущем глобальном сокращении рабочих мест на своих европейских предприятиях.

Планировалось сократить около 3800 рабочих мест, в том числе 2300 на предприятиях автопроизводителя в Кельне и Аахене в Германии, 1300 в Великобритании и 200 в остальной Европе.

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