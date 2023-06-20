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Закон о довоенных налогах и штрафах: в Раде согласовали критерии проверки бизнеса

20 июня 2023 10:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Закон о довоенных налогах и штрафах — какие будут критерии проверки бизнеса
Бизнес-показатели и расчеты. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Народные депутаты согласовали внесение поправок в законопроект №8401, предусматривающий довоенную налоговую систему. В частности, поддержали критерии проведения проверок бизнеса.

Об этом рассказал руководитель Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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Довоенный режим налогообложения

Согласно проекту закона, льготный режим налогообложения со ставкой единого налога 2% прекратит действие с 1 августа 2023 года, то есть на месяц позже запланированного. Налогоплательщики по согласованным правилам должны осуществить переход на другой налоговый режим, который будут выбирать самостоятельно.

Критерии проверки бизнеса

Рабочая группа по рассмотрению поправок к законопроекту пришла к согласию, что проверки не будут касаться "белого" бизнеса. Также поддержали критерии для проведения проверок по результатам 2021 года:

  • уплата налога на прибыль меньше на 50% и больше среднеотраслевой;
  • уплата НДС ниже на 50% и больше среднеотраслевой;
  • дебиторский долг превышает кредиторский более чем вдвое;
  • заработная плата ниже средней по региону в соответствующей сфере;
  • суммарные расходы на предпринимательскую деятельность 75% или выше общегодового налогооблагаемого дохода, при условии, что задекларированный доход составляет 10 и более миллионов гривен.

На прифронтовые территории будет распространяться мораторий на проверки бизнеса. Не будут наказывать и за нарушения в сфере РРО, кроме торговли подакцизными налогами.

Предусматривается норма о невозможности применения штрафных санкций за нарушение правил использования регистраторов расчетных операций (РРО) так называемым "задним числом" — в период с 1 января 2022 года по 1 августа 2023 года.

Для ФЛП второй и третьей групп уменьшили штрафы за нарушение правил РРО на последующие два года — до 25% и 50%.

Что следует знать

Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.

Ранее сообщалось, что некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.

 

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