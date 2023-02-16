Что нужно для прихода инвестиций в Украину

На начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в $750 миллиардов

Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

Первые успехи

Еще 16 сентября 2022 года Министерство экономики Украины совместно с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), принадлежащим к группе Всемирного банка, запустили механизм страхования инвестиций во время войны. В рамках этого механизма инвесторы могут застраховать до 90% рисков и возместить свои потенциальные убытки. Планируется мобилизовать под этот проект до $1 млрд. В настоящее время запущен пилотный проект на сумму $30 млн.

Также объявила о готовности мобилизовать более $1 млрд для поддержки экономики Украины американская Международная финансовая корпорация развития (DFC). Помимо прямого кредитования, речь идет о покрытии кредитных и военных рисков.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Федеральное министерство экономики и климата Германии инициировало программу инвестиционных гарантий для немецких компаний в Украине. Программа гарантирования инвестиций направлена на долгосрочное смягчение рисков для немецких инвесторов, предотвращение или компенсацию потерь и облегчение получения финансирования для реализации инвестиционных проектов.

Программа покрывает такие риски как война, экспроприация (национализация), трансферный риск и риск конвертации, риск нарушения договора. Для участия в программе необходимо внести единовременный платеж (отсутствует для инвестиций до 5 млн евро и 0,5% для инвестиций свыше 5 млн евро) и вносить ежегодные взносы, начисляемые от суммы покрытия. Гарантии применяются к новым проектам и инвестициям, но в некоторых случаях могут покрывать недавно вложенные средства.

Правительственная встреча с представителями JP Morgan. Фото: kmu.gov.ua

Реализацию программы инвестиционных гарантий федеральное правительство поручило международной аудиторской компании PwC. Также планируется тесное сотрудничество PwC и инвестиционной инициативы Advantage Ukraine.

Из последнего — крупнейший банковский холдинг США JP Morgan и Министерство экономики Украины подписали меморандум о взаимопонимании. К слову, во время встречи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль наметил самые перспективные для инвестиций отрасли экономики: это энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление транспортной и другой инфраструктуры.

"Инвестиции во время войны очень ограничены именно из-за военных рисков. Именно поэтому правительство прилагает усилия в переговорах с международными партнерами по обеспечению страхования военных рисков. Эти проекты, прежде всего, касаются иностранных инвестиций", — отмечает ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

Александра Бетлий

Понятно, что для восстановления нужны как иностранные, так и внутренние инвестиции. Для их стимулирования нужны реформы, прежде всего, судебная реформа и реформа правоохранительных органов.

Размер имеет значение

Сложно предсказать поведение инвесторов в стране, где идет война, отмечает исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"Можем высказать осторожное предположение, что если не будет радикальных изменений линии фронта или других дестабилизирующих факторов, то частные инвестиции в Украину будут постепенно восстанавливаться", — говорит собеседница Новини.LIVE.

Анна Деревянко

По мнению ассоциированного эксперта Центра социально-экономических исследований Case Украина Евгения Дубогрыза, значительных иностранных инвестиций в Украину во время войны ждать не стоит. Да, могут быть переговоры, определенные рамочные соглашения, договоренности об инвестициях после Победы. Но денежных потоков, стабильных и массовых — не будет, пока не появится определенность, каким образом и на каких условиях закончится война.

Почему так? Причин тому много, говорит эксперт. Ключевые среди них — следующие.

Во-первых, неизвестен cost of risk, то есть потенциальный уровень отдачи от инвестиций. Проще говоря, речь идет о процентной ставке, которая приемлема для инвестора при том уровне риска, который сейчас есть в Украине. Потому что неизвестен сам уровень риска.

"Прецедентов таких войн, на столь обширной территории, такой продолжительности не было со времен войны США и Вьетнама (поскольку китайско-вьетнамская война 1979 года закончилась за полгода). Следовательно, нет базы сравнения, нет методов оценки ни рисков, ни ставки, которая должна компенсировать эти риски", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Евгений Дубогрыз

Во-вторых, сам инвестиционный процесс в мире — если говорить о больших инвестициях от крупных игроков фондового рынка или корпораций — "заточен" под мирное время. Сам по себе фактор войны в процессе инвестиционных решений попросту не предусмотрен. Другими словами, ни один риск-офицер, ни одна скоринговая методика не одобрит инвестиции в страну, где идет война, просто во избежание неизвестного и неконтролируемого риска.

Пока же Украина получает финансовую помощь в виде грантов и займов от правительств других стран и международных организаций, которая направляется на поддержку экономики и социальные выплаты. Но важно восстановление именно частных инвестиций, которые должны стать толчком к экономическому восстановлению.

Привлекательными для инвесторов даже во время войны остаются аграрная отрасль, фармацевтика, энергетика, транспорт и инфраструктура, строительство, FMCG.

"Возрастает интерес к military tech, военной/оборонной сфере. Среди компаний Ассоциации около трети заинтересованы в сотрудничестве с оборонным сектором", — говорит исполнительный директор ЕБА.

По ее мнению, чтобы крупные иностранные инвесторы заходили в Украину уже сейчас, нужны несколько важных предпосылок. Во-первых, должны быть разработаны практические инструменты защиты инвестиций, такие как страхование или инвестиционные гарантии. Нужны программы с четкими критериями и алгоритмами, кто и как может ими воспользоваться, на каких условиях. Такие программы уже появляются, но пока их единицы.

Во-вторых, необходимо надлежащее информирование как о таких программах, так и об условиях для бизнеса в Украине. Необходимо рассказывать международному сообществу, что в Украине бизнес может работать и зарабатывать деньги.

"Мы в Ассоциации пытаемся доносить этот тезис и приглашать международный бизнес продолжать работать с Украиной. Ведь у многих есть ошибочное впечатление, что в стране, где идет война, жизнь и работа останавливаются", — говорит Анна Деревянко.

Сейчас в Украине идет разработка механизмов страхования инвестиций от военных рисков — кто именно будет их покрывать. Но даже при всех усилиях и желаниях это трудно будет сделать, уверен Евгений Дубогрыз. Поскольку ключевое условие прихода инвесторов — возможность просчитать стоимость риска. Только после того, как эта стоимость станет известна — от чего она зависит, какой ее размер — можно будет договариваться о распределении рисков между страхователями.

Пока же мы видим отдельные кейсы продолжения инвестирования не только в поддержку или восстановление бизнеса, но и в его расширение, рассказывает Новини.LIVE глава Европейской Бизнес Ассоциации.

К примеру, ирландский Kingspan планирует инвестировать 200 млн евро в строительство технологического хаба строительных материалов в Украине в течение следующих 5 лет, который создаст более 600 рабочих мест. Швейцарская Nestle инвестирует $43 млн в новую производственную площадку на западе Украины, которая обеспечит дополнительные рабочие места для 1500 человек. Немецкий Bayer инвестирует около 35 млн евро в расширение производства на семенном заводе в Житомирской области. Это очень положительные новости во время войны.

Фото: REUTERS/Marko Djurica