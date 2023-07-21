Пять альтернатив черноморскому зерновому коридору

Загрузка зерна на судно в порту. Фото: stock.adobe.com

Черноморская зерновая инициатива остановлена. Мир судорожно ищет альтернативу морскому пути экспорта украинской агропродукции.

Руководство Европейского Союза предлагает расширять наземные маршруты экспорта украинского зерна через "полосы солидарности", автомобильное и железнодорожное сообщение с ЕС.

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А глава USAID обещает Украине дополнительные 250 млн долларов в поддержку фермеров.

Украина со своей стороны предлагает расширить механизм работы "зернового соглашения", разрешив работать в трехстороннем формате без РФ.

Между тем эксперты говорят как минимум о пяти альтернативных сценариях экспорта украинской агропродукции.

Пять альтернатив зерновому коридору

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев среди возможных альтернатив работе черноморского морского коридора называет, в частности, конвоирование торговых судов, идущих в и из черноморских портов с украинской агропродукцией, военными кораблями НАТО. Но это, скорее, из сферы фантастики.

"Никто не допустит, чтобы военные корабли НАТО вступили в бой с российскими кораблями", — считает Павел Мартышев.

Следующий возможный вариант предполагает усиление роли Турции. Что имеется ввиду? Турция занимается газовыми месторождениями, расположенными к востоку от маршрутов морского зернового коридора. Поэтому теоретически Турция заинтересована в безопасности транспортных путей, следующих из портов Одессы. Но пока соответствующих инициатив со стороны Турции не было.

Третий возможный вариант — загруженные украинской продукцией корабли на свой страх и риск будут выходить из украинских портов и направляться в пролив Босфор. Для страхования дополнительных рисков морских перевозчиков Украина создала специальный страховой фонд в размере 20 млрд гривен.

Если рассматривать этот вариант, следует отметить, что некоторые иностранные судовладельцы действительно готовы так работать. Об этом, кстати, заявлял и Президент Украины Владимир Зеленский.

Правда, как тогда понять слова советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, который недавно в эфире телеканала "Рада" заявил, что ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины на Черном море после завершения действия зернового соглашения. Он сказал буквально следующее: "Ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний".

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Итак, решится ли кто-нибудь из судовладельцев на такие риски?

Павел Мартышев считает, что кто-нибудь все-таки решится.

"В бизнесе есть понятие "премия за риск" — там, где больше рисков, там больше возможностей заработать", — объясняет Павел Мартышев.

В случае с функционированием "зернового коридора" имеем следующую ситуацию: украинское зерно достаточно дешевое (в том числе из-за его избытка). Следовательно, перевозчики потенциально могут заработать на этом зерне большую маржу, аргументирует собеседник Новини.LIVE.

Кстати, в начале периода работы зернового соглашения тонажность судов, перевозивших украинскую агропродукцию, постепенно увеличивалась. Теперь же, вероятно, следует ожидать уменьшения тонажности торговых судов, потому что в условиях военных рисков потерять маленькое судно не так критично.

"Я думаю, кто-то будет рисковать. Возможно, это не будут глобальные трейдеры, потому что у них достаточно консервативный риск-профиль. Но меньшие компании могут рискнуть", — считает эксперт.

Проблема только в том, кто будет первым. Сейчас все участники рынка наблюдают за развертыванием ситуации. Никто не желает быть первым.

По мнению собеседника Новини.LIVE, такой вариант действий мог бы стать реальностью с участием турецких или китайских судов, поскольку Россия вряд ли решится атаковать их.

"Что будет, если российские военные корабли потопят крупное китайское торговое судно? Это нонсенс. Такого не может быть. Поэтому вариант транспортировки украинского агроэкспорта китайскими кораблями вполне возможен", — считает Павел Мартышев.

Но зачем это Турции и Китаю?

Четвертый вариант — полуморской-полуречной экспорт. Этот вариант предполагает, что суда с украинской агропродукцией через Дунайские речные порты попадают в территориальные воды Румынии. А там агропродукция перегружается прямо на воде в более крупные суда и дальше транспортируется уже не в рамках зерновых коридоров. Таким образом, украинская сторона не будет ограничиваться мощностями румынского порта Констанца.

Пятый вариант предполагает морской проход малых судов с украинской агропродукцией по направлению к Турции в непосредственной близости от побережья Румынии и Болгарии.

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Каждый из указанных пяти вариантов имеет свои плюсы и минусы. "Минусов" пока, к сожалению, больше, констатирует эксперт.

Не все так плохо

Директор по научной работе, руководитель Центра экономических исследований Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан считает, что не все так плохо с украинским экспортом, как может показаться.

В рамках зернового соглашения через черноморские порты Украина вывозила максимум половину объемов экспортируемого зерна. Остальное вывозилось через дунайские порты или по железной дороге.

Железнодорожный экспорт зерновых. Фото: google.com

"Действительно, для нужд экспорта зерна именно черноморский зерновой коридор был важен. Но мы можем вывезти имеющееся зерно через те же дунайские порты, железной дорогой или автомобильным транспортом. Правда, это будет немного дольше", — говорит собеседница Новини.LIVE.

Основная же проблема украинского экспорта в том, что зерном Украина загружает все дунайские порты и железнодорожную инфраструктуру. Соответственно, украинские производители не могут вывозить другую продукцию, в частности, железную руду. Следовательно, не могут возобновить работу уцелевшие металлургические предприятия.

Вообще говоря, закрытие черноморских портов, конечно, бьет по аграриям. Но, учитывая эффективность работы зернового коридора в последние месяцы, ситуация для аграриев не катастрофическая. А вот что делать производителям других отраслей — большой вопрос.