Западных санкций недостаточно

Санкции, введенные против россии, пока не принесли ей ожидаемых убытков

Мария Кагал Редактор международного отдела

Большинство людей ожидали, что после введения Западом санкций против россии в начале войны, экономика страны-агрессора с треском провалится, люди будут голодать, бизнес будет закрываться, а олигархи станут путинской оппозицией из-за потери состояния. Но ничего из этого не произошло. Питер Ратленд, профессор государственного управления Веслианского университета, приводит четыре фактора, которые объясняют, почему санкции не вредят рф. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Как путин отмазался от беспрецедентных экономических санкций из-за войны россии в Украине — пока что

США и четыре десятка других стран ввели серьезные санкции против россии в ответ на ее вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Санкции были беспрецедентными по своему масштабу и строгости для экономики такого размера, как в россии.

Первоначальные санкции включали замораживание российских активов за рубежом и запрет на экспорт ключевых технологий в россию. В 2022 году санкции были значительно усилены, поскольку Европейский Союз в конце концов поэтапно сократил закупку российской нефти и газа. Отдельно более 1200 западных компаний закрыли свою деятельность в россии.

Год после начала войны: работают ли санкции?

Первоначальные неудачи, но быстрое восстановление

До вторжения западные страны надеялись, что угроза санкций удержит россию от нападения на Украину. Но как только вторжение началось, цель сместилась в сторону сдерживания президента владимира путина от эскалации и побуждения его к отступлению, путем уменьшения его возможностей финансировать свою военную машину.

Первоначально западные комментаторы были уверены, что санкции работают.

В первую неделю войны российский рубль резко упал в цене из-за паники россиян, когда большинство российских банков были исключены из международной платежной системы Swift, а государственные активы в иностранных банках были заморожены. Однако российский центральный банк смог быстро стабилизировать обменный курс, вернув его на довоенный уровень. Инфляция достигла пика в 18% в апреле, а затем снизилась до 12% в декабре.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Даже после этого некоторые западные обозреватели продолжали настаивать на том, что санкции наносят ущерб российской экономике.

Это правда, что санкции разрушили определенные сектора, в том числе авиа- и автомобилестроение, где за неимением импортных компонентов произошло падение производства на 80%. Однако в целом россия закончила 2022 год с падением валового внутреннего продукта всего на 3%. Розничные продажи упали на 9% в течение года, а местные бренды вместе с некоторыми китайскими и турецкими компаниями заменили западные компании на внутреннем рынке.

Несмотря на санкции и неудачи на поле боя, путин не демонстрирует никаких признаков отступления. В сентябре он мобилизовал 300 000 резервистов и начал кампанию по выведению из строя украинской энергосистемы с помощью ракетных ударов и беспилотников.

Я изучал советскую и российскую экономику более четырех десятилетий. Я считаю, что есть четыре причины, почему небо еще не обрушилось на российскую экономику.

1. Энергетический спасательный круг россии

Россия может тратить более 300 миллионов долларов в день на ведение войны, но в течение большей части 2022 года она зарабатывала 800 миллионов долларов в день от экспорта энергоносителей. Этого потока доходов было достаточно, чтобы предотвратить падение уровня жизни и пополнить российские запасы оружия и боеприпасов.

Война, а также сокращение россией поставок газа в Европу в 2021 году повлекли за собой резкий скачок цен на нефть и газ. В первый месяц войны мировые цены на нефть выросли на 50%, достигнув пика в 139 долларов за баррель в апреле, тогда как оптовые цены на газ в Европе выросли на 500%, достигнув пика в 300 евро (320 долларов) за мегаватт-час. Это создало баснословные прибыли для россии.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Несмотря на то, что объем российского экспорта нефти и газа в Европу упал в 2022 году, доходы от экспорта энергоносителей выросли до 168 миллиардов долларов в год, что является самым высоким показателем с 2011 года. Россия закончила год с рекордно высоким профицитом текущего счета платежного баланса в 227 миллиардов долларов.

2. У россии есть много других клиентов

Второй фактор: на 49 стран, которые ввели санкции, приходится всего 60% мировой экономики. Остается 40%, которые все еще готовы вести бизнес с москвой.

Большинство незападных стран отказались присоединиться к санкциям. Многие рассматривают войну в Украине как результат соперничества великих держав и не обвиняют россию. Индия и Китай покупают еще больше российской нефти и газа — хотя они убедили россию предоставить им значительную скидку от 20 до 30 долларов за баррель. Турция также является важным партнером: ее торговля с россией выросла на 45% в 2022 году.

Фото: Sergey Bobylev/Pool/REUTERS

И, несмотря на свои усилия по сокращению закупок у россии, европейские страны все еще купили российских нефти и газа на 125 миллиардов долларов с начала вторжения по сравнению с 50 миллиардами долларов Китаем, 20 миллиардами долларов Турцией и 18 миллиардами долларов Индией.

3. Российская экономика закалена в боях

Третий фактор состоит в том, что наблюдатели, которые предсказывали Армагеддон, не смогли оценить уникальные особенности российской экономики.

Российское правительство готовилось и планировало эту войну на протяжении многих лет и научилось жить и работать в условиях санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году.

Бурные 1990-е научили российский бизнес, потребителей и рабочих приспосабливаться к неожиданным потрясениям — таким как высокая инфляция, которая уничтожила сбережения многих людей, или рейдерские захваты предприятий и налоговая полиция, которые забирали бизнес. Многие ожидали худшего и подготовились к этому. В целом они оказались устойчивыми перед лицом вызовов и смирились с меньшими ожиданиями.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Российский рынок труда, как правило, поглощает шоки, не увольняя работников, а уменьшая им заработную плату, пока ситуация не улучшится. Кроме того, 15% рабочей силы составляют мигранты, преимущественно из Центральной Азии, и их можно уволить и отправить домой, а затем снова нанять при необходимости.

4. Олигархи и политики остаются лояльными

Одно из ключевых политических предположений, лежавшее в основе первоначальной стратегии санкций, было ошибочным.

Теория заключалась в том, что подсанкционные олигархи могут потерять десятки миллионов долларов и доступ к своей западной роскоши, и они убедит пути изменить курс, чтобы спасти свое состояние.

Ну, я бы сказал, что россия — это диктатура, а не клептократия, и путин ценит национальную власть больше личного богатства. Олигархи потеряли половину или больше своего состояния, но немногие из них публично критиковали войну. Они знали, что бросить вызов путину будет означать как минимум потерю их бизнеса в россии.

Между тем "либеральные" экономисты, управляющие центральным банком и министерством финансов и сыгравшие ключевую роль в помощи россии выстоять под санкциями, остались лояльными. Как пишет Financial Times, "путинские технократы спасли экономику, чтобы вести войну, против которой они выступали".

Некоторые наблюдатели надеялись, что санкции заставят рядовых россиян подняться на протест. Этого не вышло. Протесты были, но они пошли на убыль перед лицом полицейских репрессий: более 19 500 человек были арестованы, а некоторые лидеры приговорены к восьми годам заключения.

Фото: REUTERS

Основной реакцией тех, кто выступает против войны, был выезд из страны. Около 500 000 уехали, в том числе многие технологические работники, что, несомненно, негативно повлияет на экономический рост россии.

Признаки экономической слабости

Сейчас, когда война начинает свой второй год, есть основания полагать, что ситуация может измениться.

Важно отметить, что российское правительство прекратило публикацию большинства агрегированных экономических статистических данных, поэтому ко всем данным следует относиться с осторожностью — и вполне возможно, что реальность хуже этих данных свидетельствует.

И энергетический спасательный круг путина может иссякнуть, поскольку европейские закупки существенно сократятся в 2023 году. 5 декабря 2022 года ЕС ввел ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, заблокировав страхование танкеров, которые перевозят нефть, проданную по более высокой цене. Ограничение нефтепродуктов вступило в силу 5 февраля.

Федеральный бюджет россии уже находился под чрезвычайным давлением. В 2022 году у россии был дефицит в 47 миллиардов долларов, который покрывался за счет Фонда национального благосостояния. Но этот фонд, который к концу года составлял 187 миллиардов долларов, быстро сокращается. В январе 2023 года резкое падение доходов от нефти и газа привело к дефициту в 38 миллиардов долларов всего за один месяц. Январь может быть исключением, но если тенденция сохранится, российскому правительству все труднее будет продолжать финансировать войну с каждым годом.

Но по крайней мере, сейчас я считаю, что санкции не ослабили ни власть путина, ни его решимость — и способность — продолжать вести войну против Украины.

Питер Ратленд, профессор государственного управления, Веслианский университет, США

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak