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Некоторые студенты получат стипендию в 8 тыс. грн — детали инициативы

25 марта 2024 10:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Стипендии в Украине — некоторые студенты получат 8 тысяч гривен
Студенты во время пары. Фото: nung.edu.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в рамках реформирования системы финансирования высшего образования некоторые студенты получат стипендию в размере минимальной заработной платы. Речь идет об обучении на специальностях по госзаказу.

Об этом рассказали в Комитете по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ.

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Там отметили, что украинский парламент поддержал в первом чтении правительственную инициативу (проект №10399) по реформированию системы финансирования в Украине высшего образования. В частности, из документа следует, что студентам некоторых специальностей, которые будут учиться по государственному заказу, будут предоставлять стипендию в размере минимальной заработной платы. Как известно, минималка с 1 апреля 2024 года должна повыситься с 7,1 тыс. до 8 тыс. гривен.

В комитете отмечают, что соответствующий законопроект изменит всю систему государственного заказа. При этом количество средств на подготовку специалистов не изменится, однако государство будет заказывать профессии, где оно либо полностью платит зарплату (сфера образования, здравоохранения), либо является монополистом в предоставлении рабочих мест ("Укрзализныця", атомная энергетика).

В частности, третья группа специальностей, обучение по которым будет проходить за деньги из государственного бюджета, необходима для нацбезопасности и обороны страны, для дефицитных направлений.

"К примеру, специфические инженерные специальности, украиноведение и подобные малозаметные вещи действительно фундаментальные для государства. То есть госзаказ переориентируется на потребности государства", — пояснили в комитете.

Ожидается, что соответствующие изменения решат проблемы трудоустройства студентов-бюджетников.

"Например, мы заказываем ежегодно около 12,5 тысячи учителей по госзаказу, однако до профессии доходят только 18-19% из них. Это трагедия, потому что государство тратит сумасшедшие деньги на подготовку в таких масштабах", — уточнили представители комитета.

Реформа системы финансирования высшего образования будет предусматривать, что студенты, которые будут обучаться по государственному заказу, получат гарантированные рабочие места.

Что еще стоит знать

Напомним, в приложении "Дія" можно будет загружать документы о получении образования. Речь идет об аттестатах, свидетельствах об образовании, магистерских, докторских и других дипломах.

Также мы писали, что в Министерстве образования Украины объяснили, каких школ коснется отмена финансирования и что будет с учениками и учителями таких заведений. Речь идет о решении правительства об изменениях в предоставлении финансов на оплату труда сотрудников сферы образования с 2025 года.

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