Экспорт украинского зерна: будет ли зерновой коридор

Загрузка судна в порту. Фото: АМПУ

За последние девять дней в результате ракетных ударов, нанесенных Россией по территории Украины, повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры, 5 гражданских судов, а также тысячи тонн урожая. В главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что таким образом Россия не только хочет отстранить Украину от экспорта зерна, но и сама продавать ворованное на временно оккупированных территориях нашей страны зерно.

Какая дальнейшая судьба ожидает украинское зерно? Какие альтернативные пути его экспорта на мировые рынки наиболее актуальны и насколько существенно повлияет на аграрный сектор выход России из "зерновой инициативы"? Ответы на эти и другие вопросы читайте в эксклюзивном интервью журналистов Новини.LIVE с политологом Владимиром Волей.

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— По вашему мнению, действительно ли уничтожение украинской портовой инфраструктуры может убрать нас из числа тех стран, которые обеспечивают мир зерном? И сможет ли Россия монополизировать этот рынок?

— Россия не сможет монополизировать этот рынок. Путин любит рассказывать, что Украина поставляет только 5%, а Россия — 20%, поэтому ничего критического для нас нет. Но это не так, потому что есть определенные сорта пшеницы, которые импортируют мировые государства именно у нас. После выхода из зерновой сделки Россия пытается продвинуть теперь свое зерно и таким образом повлиять на продовольственную безопасность мира. К тому же РФ обещает африканским странам доставить 25 тысяч тонн зерна бесплатно. Это политическая взятка, чтобы нивелировать негатив от того, что они остановили экспорт зерна из Украины. Это нечестная игра.

Кстати, на недавний саммит "Россия — Африка" прибыли всего 17 лидеров африканских стран, хотя раньше было 40. Многие не согласились принять участие в нем из-за того, что Россия разрушила пути поставки зерна и ведет войну против Украины. Присутствовавшие раскритиковали выход РФ из зерновой сделки. Она ведь не сможет компенсировать ту часть зерна, которая шла из Украины. К тому же российская сторона все делала для того, чтобы блокировать экспорт зерна из украинских портов, а вот недавние ракетные удары по портовой инфраструктуре — это дерзкий шаг, и весь мир это видит.

Ракетный удар по портовой инфраструктуре. Фото: ОК "Юг"

— В Кремле называют несколько условий их возвращения к зерновому соглашению, в частности, снятие санкций на поставку российских удобрений и подключение банков к SWIFT и прекращение "всех ограничений". Для нас такие условия неприемлемы, поэтому мы должны искать другие пути экспорта украинского зерна. Какие именно, по-вашему, в сегодняшних условиях для нас возможны?

— Сейчас обсуждается два направления: первое — все-таки возобновить функционирование морского коридора и второе — увеличение перевозок по суходольным маршрутам через Европу. Второй вариант более безопасен. Но он не позволяет экспортировать объемы зерна, которые осуществлялись через море. Россия тем временем уже рассказывает, что будет проверять все суда, следующие в/из Украины, независимо под каким флагом они идут. По их словам, если они держат курс в Украину, значит, поддерживают ее в этой войне. Но все это чушь и манипуляции. Россия не имеет права проверять суда, которые направляются в Украину, то, что они делают — самоволие. Никто не уполномочивал РФ односторонне проверять гражданские суда третьих стран. Здесь российская сторона может пойти дальше и обстрелять зерновозы, но тогда это будет безосновательным актом агрессии и как результат может начаться увеличение антироссийской коалиции. Поэтому она пока только запугивает всех.

Есть еще один вариант: можно организовать проход судов через Черное море, но без участия России, а к проверке кораблей подключить инспекторов из других стран. Также проблема прохода судов может быть решена через прибрежные территориальные воды стран НАТО: Турции, Румынии, Болгарии. Россия не может зайти на их территорию, в противном случае это будет считаться актом агрессии. Не говоря уже об обстрелах. Но слабым местом в этом является то, что Россия наносит удары по украинским портам, и любое заходящее сюда судно может стать мишенью для обстрелов.

Пришвартованное судно около причала. Фото: АМПУ

— Свободная демократическая партия Германии, являющаяся частью коалиции, выдвинула идею военной защиты кораблей с украинским зерном в Черном море. Однако оказывается, что сама Германия не может принять участие в такой защите, поскольку ее военно-морской флот находится в ограниченном состоянии. Турция выразила готовность помочь при определенных обстоятельствах. Болгария и Румыния могут предоставить корабли для контроля своих вод и границ. По вашему мнению, удастся ли создать такую морскую коалицию?

— Заявление свободной демократической партии Германии выглядит красиво, но в реальности свободных кораблей для реализации этой идеи нет. Турция выразила свою готовность при определенных условиях, но возникает вопрос: при каких именно условиях? Если Путин предоставит Эрдогану гарантии, что российские корабли не будут наносить удары по тем судам, которые будут сопровождаться турецкими ВМС, так как любое военное столкновение судов государств-членов НАТО с ВМС России приводит к риску втягивания их в войну. Поэтому думаю, что это не реалистично. Они могут провести зерновозы к территориальным водам Украины, а как только они пересекут границу, Россия их обстреляет. Лучше искать новые рычаги давления на Россию уже ближе к осени именно из-за формирования широкой коалиции с участием африканских, азиатских, европейских и латиноамериканских государств в поддержку зерновых коридоров. Здесь еще нужно ввести практику проверки всех российских судов, направляющихся в направлении пролива Босфор. Ведь если РФ проверяет корабли, следующие в Украину, под предлогом того, что так может осуществляться перевозка оружия, то почему мы не можем тоже проверять их корабли под таким же предлогом? Кстати, РФ может перевозить не только оружие, но и ворованное зерно, санкционные товары. В таком случае необходимо создать специальную международную мониторинговую группу, которая будет проверять все суда.

Ракетный удар по зернохранилищу. Фото: ОК "Юг"

— Если морской путь будет закрыт, остается наземный. Но здесь мы сталкиваемся с достаточно серьезными проблемами: заполненные дороги, таможенный контроль, нежелание некоторых государств-соседей, чтобы украинское зерно останавливалось на их территориях. Сможем ли мы наладить все нюансы по этому направлению?

— Соседние пять государств, выступавшие за запрет поставок украинского зерна именно на территорию этих стран, сегодня не имеют ничего против транзита, они акцентируют свои требования на том, что не хотят, чтобы зерно из Украины каким-либо образом останавливалось на их территории. Наладить эти механизмы можно. Для этого необходимо осуществить пломбирование на территории Украины, а дальше поезд с зерном идет в порты назначения. Проблема в том, что его стоимость растет. Здесь возникает конкуренция. Поэтому Украина высказала идею, чтобы Европейский Союз субсидировал стоимость перевозок по суше. Но ЕС пока это не поддерживает. Учитывая это, нужно вести все же переговоры о возвращении морских путей.

Судно в одном из Дунайских портов. Фото: АМПУ

– Некоторые эксперты заявляют, что отсутствие "зернового соглашения" может положительно повлиять на инвестиции в другие экспортные пути. До сих пор, имея вариант экспорта по морю, рынок сдержанно вкладывал средства в перевалку на железной дороге. Теперь же его участникам придется активнее работать над обеспечением альтернативных путей. По вашему мнению, действительно ли отсутствие зерновой сделки поможет нам развивать их?

— Из-за того, что нет выбора, возможно, кто-то будет инвестировать деньги в другие альтернативные пути. Но надо понимать, что экспорт по морю — самый конкурентный. Железной дорогой такие объемы зерна не перевезти. Всплеска инвестиций в суходольные пути, думаю, не будет. Война закончится, и все вернется, или вернется, если загнать флот России в Новороссийск, и тогда можно говорить о первоначальном восстановлении морских путей.

Зерновоз в море. Фото: АМПУ

— Российские дипломаты сегодня отмечают переманивание на свою сторону европейских стран, предлагая им достаточно выгодные условия по газу и нефти. Яркий пример тому Венгрия. Удастся ли нам выстоять и противостоять еще этому фронту?

— На газовом фронте проблем не должно быть. Да, Венгрия покупает дешевый российский газ в обход территории Украины. Но Чехия на 80% уже заполнила свои хранилища, Украина тоже, Германия стабильно обеспечивает свои потребности. Так же и другие государства. Правда, еще Словакия получает нефть от России, но трубопроводная нефть в Европу идет все меньше. Кроме того, большинство стран уже почти не покупают у них газ. К слову, по официальным данным Росстата и Минфина РФ, за первое полугодие 2023 года доходы российского бюджета упали на 12%, а доходы от нефтегазового экспорта упали на 47%. И это при том, что Индия рекордными темпами вышла на закупку российских энергоресурсов. Падение происходит из-за того, что уменьшилось количество покупателей. В России теперь вынуждены с этим газом что-то делать.

— У международного сообщества остались еще рычаги влияния на Россию или исчерпаны основные ресурсы?

— Сегодня есть еще рычаги влияния, санкции расширяются, банки перестают обслуживать валютные счета россиян, а запреты на российский сырьевой экспорт увеличиваются. В Европе рассматривают возможность санкций против алюминия из РФ. Кстати, одна из российских алюминиевых компаний продала в США своего трейдера из-за опасений, что дела у компании ухудшатся. В настоящее время продолжается введение санкций против обходных механизмов. Их обнаруживают и снова усиливают. Работа продолжается, она, возможно, не столь масштабна, но санкции делают свое дело.

В самой России начала дорожать жизнь. К примеру: россияне начали покупать на 10% более дешевые бойлеры, сектор недвижимости стоит, потому что у людей уменьшилась покупательная способность. Бюджет пересматривают, денег нет. Из-за падения экспорта и уменьшения импорта исчезает профицит. Также велика проблема с военно-промышленным комплексом: те контракты, которые были представлены бизнесу, начали пересматривать, чтобы снизить их стоимость. В настоящее время остро ощущается дефицит в рабочих руках, а уровень безработицы среди молодежи рекордно низок. Негативные явления в России все более заметны.