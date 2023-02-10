Получит ли Украина арестованные активы россии

Россия должна заплатить высокую цену за войну против Украины

Весь демократический мир един во мнении, что российская федерация как страна-агрессор должна заплатить за все содеянное и возместить ущерб, причиненный государству Украина, его гражданам и бизнесу. Поэтому насущным вопросом остаются механизмы возмещения ущерба, нанесенного военными преступлениями.

Источниками возмещения такого ущерба могут быть арестованные средства и имущество страны-агрессора, а также связанные с россией подсанкционные публичные и частные компании, политические деятели. Это имущество может находиться как на территории Украины, так и за границей.

Оценивая перспективы получения таких активов Украиной, следует отметить, что в Украине и других странах мира они были арестованы более чем на 500 млрд долларов, из которых около 300 млрд долларов составляют арестованные активы российского центрального банка.

Важные шаги на долгом пути

Важным шагом в направлении возмещения ущерба стало принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2022 года.

Резолюция предусматривает ответственность россии за выплату репараций Украине, признает россию виновной в нанесении ущерба Украине в результате полномасштабного военного вторжения и призывает рф возместить ущерб.

Однако с юридической стороны такая резолюция носит рекомендательный и скорее политический характер и не является обязательной для выполнения с точки зрения международного права. Но это сигнал, свидетельствующий о том, как к вооруженной агрессии относятся другие страны-участники ООН, говорит адвокат, управляющий партнер Business & Legal group Юлия Лукошкина.

Юлия Лукошкина

Также резолюцией признана необходимость создания международно-правового механизма в сотрудничестве с Украиной, который будет направлен на возмещение документально подтвержденных убытков, ущерба и потерь, нанесенных россией.

Именно из-за отсутствия такого механизма на данный момент, а также в связи с высокой вероятностью обжалований каких-либо действий по конфискации со стороны россии и ее связанных лиц могут возникать серьезные трудности для реального получения Украиной возмещения ущерба, говорит собеседница Новини.LIVE.

В настоящее время правительства европейских стран и США, в которых сосредоточена большая часть арестованных активов, работают над разработкой правовых механизмов, которые позволят конфисковывать имущество рф по упрощенной процедуре и направить его на возмещение убытков, понесенных Украиной.

Нелегкий выбор пути

Одним из наиболее перспективных вариантов конфискации российских активов для последующей оплаты репараций является создание международного суда при поддержке ООН.

"К примерам выплаты репараций в современной истории можно отнести репарации Ирака за оккупацию Кувейта в 1990-1991 годах. После этого конфликта была создана компенсационная комиссия ООН. Основанием для выплат стали резолюции Совета Безопасности ООН, в результате чего Ирак выплатил Кувейту 52 миллиарда долларов", — напоминает Юлия Лукошкина.

Однако заставить россию выплатить репарации с помощью существующих международных механизмов пока очень сложно.

В Международном суде ООН существует проблема юрисдикции. Из положительного — решения этого суда обладают юридической силой. Однако Международный суд ООН имеет право рассматривать дела только в том случае, если оба государства согласились стать сторонами судебного разбирательства.

Международний Суд ООН в Гааге. Фото: УНИАН

Еще одной инстанцией, которая могла бы заставить россию платить репарации, мог быть Европейский суд по правам человека. Но россия вышла из состава Совета Европы и больше не подчиняется решению всех ее механизмов, начиная с сентября 2022 года.

Решение о выплате репараций мог бы принять Международный уголовный суд в Гааге. Но для того, чтобы суд мог возбудить дело по обвинению в преступлениях российской агрессии, необходима резолюция Совета Безопасности ООН, а это будет сложно, учитывая, что россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может наложить, более того — обязательно наложит, вето на такое решение.

В настоящее время европейскими законодательными органами и сообществом обсуждается вопрос создания специального трибунала.

Почему не так легко конфисковать активы физлиц

После вторжения россии в Украину западные страны заморозили множество российских активов, в том числе и активы российских олигархов.

Санкции были призваны оказать давление на россию и остановить войну, но они не являются наказанием. Они не призваны лишить кого-либо права собственности. Поэтому ситуация с конфискацией подсанкционных активов намного сложнее, чем с их замораживанием, объясняет юрист практики международного арбитража Arzinger Владимир Наконечный.

Это обусловлено тем, что уважение права частной собственности является основополагающим принципом, на котором построены западные демократии.

"Мы постоянно следим за изменениями в законодательстве относительно конфискации российских активов в ЕС, США, Канаде и Великобритании, и можем отметить определенный прогресс в этом вопросе", — отмечает юрист.

Владимир Наконечный

В частности, 22 декабря 2022 года Сенат США принял законопроект, разрешающий передавать конфискованные активы российских олигархов или других лиц под санкциями Украине. Недавно это дало первый результат — окружной судья федерального суда Манхеттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 млн долларов, принадлежащих олигарху Константину Малофееву. Это открывает путь для их передачи Украине. Как будет происходить эта передача и когда она состоится, пока неизвестно.

Эта первая конфискация произошла из-за попытки Малофеева обойти санкции на основании уже существующего в США развитого санкционного законодательства.

"Это еще раз подтверждает тезис, что лишение права собственности возможно только на основании закона и с соблюдением четко определенной процедуры", — говорит собеседник Новини.LIVE.

В других странах конфискации пока не происходили. Хотя Канада еще в июне 2022 года приняла законодательство, позволяющее конфисковать активы, попавшие под санкции из-за войны россии, с тех пор этого так и не произошло. Что касается Европейского Союза, то соответствующее законодательство находится в процессе создания. Ранее сообщалось, что еврочиновники планируют ввести уголовную ответственность и конфисковывать активы за обход санкций.

Поэтому перспективы взыскания имущества российских олигархов и, соответственно, передачи их Украине, безусловно, есть. Но партнеры Украины дали ясно понять, что для этого должны быть веские основания и соблюдена надлежащая юридическая процедура, которая в большинстве стран находится только в процессе создания.

В чем сложность конфисковать активы центробанка россии

В соответствии с международным правом, активы, используемые для официальных (публичных) целей государства, считаются суверенными активами. Они обладают иммунитетом от принудительного взыскания. Суверенными активами страны считаются и счета центрального банка.

Замороженные по всему миру почти 350 млрд долларов активов центробанка россии могли бы стать основой для возмещения ущерба, нанесенного войной. Международные партнеры сходятся во мнении, что передать эти средства Украине было бы справедливо.

Однако, отмечает Владимир Наконечный, с точки зрения международного права конфискация этих активов будет противоправной.

В общем, сейчас отсутствуют какие-либо механизмы, с помощью которых можно было бы это сделать. Отдельные исключения по снятию иммунитета с суверенных активов существуют, например, в законодательстве США относительно терроризма. Однако в настоящее время их невозможно применить.

"Мы считаем, что война как грубое нарушение международного права должна рассматриваться как основание для лишения иммунитета суверенных активов государства-агрессора. Бесспорно, такую позицию будет лоббировать Украина перед западными партнерами. По нашему мнению, конфискация активов центробанка россии будет зависеть от политической воли и консенсуса между нашими крупнейшими союзниками — США, Канадой, Великобританией и другими. Ведь такое решение будет действительно изменением мирового правопорядка", — говорит собеседник Новини.LIVE.

В истории уже были случаи, когда активы центробанка использовались для выплат компенсаций или восстановления. Так, в свое время Иран, чтобы разморозить активы своего центробанка, передал их треть для финансирования компенсаций, присуждаемых Комиссией Иран-США; активы центробанка Ирака (режима Хусейна) были конфискованы для восстановления государства; активы центробанка Афганистана и Ирана были конфискованы/взысканы в США для выплаты компенсаций жертвам терроризма.

Центробанк рф

То есть некоторые исторические примеры и наработки в этом направлении уже существуют, а запрос на построение новой системы правопорядка всегда очень силен после глобальных конфликтов. Примерами тому является создание Лиги Наций после Первой мировой войны и ООН после Второй мировой.

Нет ничего невозможного

Главной трудностью в получении Украиной тех или иных активов россии является отсутствие в большинстве стран соответствующего законодательства для конфискации таких активов и передачи их Украине. В настоящее время весомый шаг вперед сделали только США и Канада, приняв соответствующие изменения в законы. На уровне ЕС этот процесс, к сожалению, затягивается.

Вероятно, некоторые страны опасаются, что их действия могут нарушать международное право. Однако такие опасения должны уменьшиться после принятия ООН Резолюции о репарациях для Украины, говорит Владимир Наконечный.

В документе ООН признала необходимость привлечь россию к ответственности и создать компенсационный механизм, а также призвала создать международный реестр убытков.

"В ближайшей перспективе эта резолюция может стать определенной правовой основой для партнеров Украины, чтобы разрабатывать и принимать национальное законодательство для изъятия и продажи замороженных российских активов — как государства, так и государственных компаний или российских политиков и олигархов — и использования средств для восстановления Украины и компенсации нанесенного рф ущерба", — надеется юрист.

В то же время все больше государств заявляют о своей готовности конфисковать российские активы, что свидетельствует о наличии соответствующих настроений у обществ и руководства западных стран. Поэтому верим, что такие препятствия, как, например, суверенный иммунитет государства-агрессора будут преодолены. Ведь мир нуждается в новом правопорядке, который не позволит агрессору избежать ответственности.

Когда Украина сможет получить арестованные российские активы

Опрошенные Новини.LIVE юристы сходятся во мнении, что процесс получения Украиной арестованных российских активов точно не будет быстрым.

Похоже, что Украина планирует создать компенсационный механизм по примеру созданного после Ирако-Кувейтского конфликта. Под деятельность соответствующего компенсационного механизма должен создаваться фонд, в который будут передаваться активы россии для выплаты компенсаций пострадавшим. Многое будет зависеть от успешности этого начинания. Однако это не скорый процесс.

Будут ли Украине передаваться какие-то активы до создания этого механизма — вопрос открытый. Возможно, ответ на этот вопрос получим, когда узнаем дальнейшую судьбу первых конфискованных российских активов. Речь идет о 5,4 млн долларов, конфискованных американским судом у российского олигарха Константина Малофеева.

Другой важный вопрос — когда пострадавшие украинцы и бизнес смогут получить компенсации из этих активов. К примеру, комиссия по ущербу, нанесенному в результате иракско-кувейтского конфликта, действовала в течение 1991-2020 годов и осуществляла выплату компенсаций частями и по приоритету. Сначала, в течение 1996-1999 годов, выплатили компенсации гражданам. В 1999 году начали платить компенсации бизнесу. К концу 2013 года осталось лишь одно неоплаченное требование от Kuwait Petroleum Corporation, которому комиссия определила компенсацию в размере 14,7 млрд долларов.

"Итак, процесс конфискации средств, передача их Украине и выплаты непосредственных компенсаций могут занять много лет. Сейчас же гражданам и бизнесу следует уделить внимание созданию надлежащей доказательной базы. Как показывает опыт, она будет иметь решающее значение при определении суммы компенсации", — говорит Владимир Наконечный.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Более того, для некоторых истцов, в частности крупного бизнеса, пострадавшего на оккупированных территориях, уже сейчас доступны эффективные механизмы по взысканию убытков с россии, а именно, инвестиционный арбитраж. Потенциальным истцам следует серьезно задуматься над тем, чтобы начинать соответствующие процессы в инвестиционном арбитраже против россии уже сейчас. К государству-агрессору уже выстроилась очередь из кредиторов, и она будет только расти. Поэтому те, кто будет иметь арбитражное решение, подлежащее принудительному исполнению, будет иметь больше шансов получить компенсацию, когда замороженные активы россии станут доступными.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak