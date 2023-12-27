Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы Архив arrow Банкиры назвали риски, к которым может привести новый закон о мобилизации arrow

Банкиры назвали риски, к которым может привести новый закон о мобилизации

27 декабря 2023 00:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Банкиры назвали риски, к которым может привести новый закон о мобилизации
Банкиры работают по расчетам. Иллюстративное фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Банкиры спрогнозировали, что принятие нового закона о мобилизации в Украине может привести к оттоку денег со счетов граждан. Это возможно из-за пункта в законопроекте, предусматривающий введение санкций для нарушителей военного учета посредством ограничения права распоряжаться средствами.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Политика Страны".

Читайте также:

Риски, к которым может привести новый закон о мобилизации

По словам банкиров, один новый закон не сможет заблокировать счета военнообязанных. Нужно будет вносить правки в другие законы и нормативные акты.

"Оттоки средств со счетов военнообязанных мужчин возможны. Но предполагаю, что они начнутся уже непосредственно, когда дойдет дело до голосования. Тогда могут пойти снятия в банкоматах и кассах. В день, по правилам Нацбанка, человек может снять 100 тыс. грн или эквивалент (если речь о валютном вложении), а средний взнос физлица колеблется от 200 тыс. грн до 300 тыс. грн. Вот так мужчины за несколько дней все и снимают, если средства размещены на карточных счетах. Проблемы могут быть только у тех, кто открывал срочные депозиты, которые нельзя разорвать до истечения срока", — отметил заместитель председателя правления одного из госбанков.

Как указывают банкиры, многие граждане сразу же выведут средства с банковских счетов или же переведут их в криптовалюту. В моменты, когда существует угроза банковской системе, люди начинают меньше ей доверять. Банкиры рассчитывали, что НБУ исключит банки из военных ограничений. Однако глава НБУ Андрей Пышный не будет противоречить военным.

Внесение правок в другие документы при условии принятия закона о мобилизации

По словам главы одного из украинских банков, при условии, что этот закон вступит в действие, нужно будет еще и вносить правки в "другие законы, которые регулируют банковскую деятельность и гарантируют неприкосновенность средств на счетах клиентов за исключением случаев с блокированием или конфискацией по решению суда". Банкир добавил, что инструкции от НБУ после принятия закона будут продолжаться определенное время, а мужчины в это время смогут вывести средства со счетов.

Финансисты предупреждают о том, что в государстве может начаться расцвет услуг по использованию карт подставных лиц.

Закон о мобилизации
Закон о мобилизации. Фото: телеграмм-канал "Политика Страны"

"В Украине станет массовым пользование картами третьих лиц. То есть открытие счетов (или переводы денег на имеющиеся карты) на жен, детей, родителей. А потом еще с друзьями пойдут: многодетными товарищами, которые не служат, или тем, кто был забракован военной медкомиссией по здоровью. А финмониторинг банков с ног собьется со своими расспросами, зачем людям по 5-6 счетов в одном банке. Но запретить ничего не сможет. По действующему законодательству, физлицу не ограничивается количество счетов — может открывать сколько угодно", — добавил директор казначейства банка с иностранным капиталом.

Напомним, правительство предложило ввести в Украине новый законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение правил мобилизации. Уклонистам угрожают штрафы в размере до 200 тыс. грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме