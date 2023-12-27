Банкиры назвали риски, к которым может привести новый закон о мобилизации
Банкиры спрогнозировали, что принятие нового закона о мобилизации в Украине может привести к оттоку денег со счетов граждан. Это возможно из-за пункта в законопроекте, предусматривающий введение санкций для нарушителей военного учета посредством ограничения права распоряжаться средствами.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Политика Страны".
Риски, к которым может привести новый закон о мобилизации
По словам банкиров, один новый закон не сможет заблокировать счета военнообязанных. Нужно будет вносить правки в другие законы и нормативные акты.
"Оттоки средств со счетов военнообязанных мужчин возможны. Но предполагаю, что они начнутся уже непосредственно, когда дойдет дело до голосования. Тогда могут пойти снятия в банкоматах и кассах. В день, по правилам Нацбанка, человек может снять 100 тыс. грн или эквивалент (если речь о валютном вложении), а средний взнос физлица колеблется от 200 тыс. грн до 300 тыс. грн. Вот так мужчины за несколько дней все и снимают, если средства размещены на карточных счетах. Проблемы могут быть только у тех, кто открывал срочные депозиты, которые нельзя разорвать до истечения срока", — отметил заместитель председателя правления одного из госбанков.
Как указывают банкиры, многие граждане сразу же выведут средства с банковских счетов или же переведут их в криптовалюту. В моменты, когда существует угроза банковской системе, люди начинают меньше ей доверять. Банкиры рассчитывали, что НБУ исключит банки из военных ограничений. Однако глава НБУ Андрей Пышный не будет противоречить военным.
Внесение правок в другие документы при условии принятия закона о мобилизации
По словам главы одного из украинских банков, при условии, что этот закон вступит в действие, нужно будет еще и вносить правки в "другие законы, которые регулируют банковскую деятельность и гарантируют неприкосновенность средств на счетах клиентов за исключением случаев с блокированием или конфискацией по решению суда". Банкир добавил, что инструкции от НБУ после принятия закона будут продолжаться определенное время, а мужчины в это время смогут вывести средства со счетов.
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"В Украине станет массовым пользование картами третьих лиц. То есть открытие счетов (или переводы денег на имеющиеся карты) на жен, детей, родителей. А потом еще с друзьями пойдут: многодетными товарищами, которые не служат, или тем, кто был забракован военной медкомиссией по здоровью. А финмониторинг банков с ног собьется со своими расспросами, зачем людям по 5-6 счетов в одном банке. Но запретить ничего не сможет. По действующему законодательству, физлицу не ограничивается количество счетов — может открывать сколько угодно", — добавил директор казначейства банка с иностранным капиталом.
Напомним, правительство предложило ввести в Украине новый законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение правил мобилизации. Уклонистам угрожают штрафы в размере до 200 тыс. грн.
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