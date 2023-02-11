ПриватБанк лидирует в рейтинге по доходам — данные НБУ

46 банков во время войны получили доходы: рейтинг НБУ
В Украине платежеспособные банки за одиннадцать месяцев прошлого года получили 24,716 млрд грн. прибыли. В рейтинге по доходности лидирует государственный ПриватБанк.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Рейтинг банков по вкладам
Как отметили в НБУ, именно о такой сумме отчитались украинские финучреждения после уплаты налогов и обязательных платежей. Хотя банки продолжили получать доходы во время войны, однако они сократились в 3,1 раза по сравнению с 2021 годом. Тогда был зафиксирован рекордный доход в 77,376 млрд грн.
Рейтинг по доходности возглавляет ПриватБанк. Финучреждение за прошлый год заработало 30,252 млрд грн.
Далее следуют банки иностранных банковских групп:
- Укрсиббанк — 3,534 млрд грн;
- Райффайзен Банк — 2,819 млрд грн;
- Ситибанк — 2,403 млрд грн.
По информации НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 45,560 млрд грн, 21 финучреждение показало убыток на 20,844 млрд грн.
Самые большие убытки у таких банках:
- Смысл Банк (ранее — Альфа-банк) — 6,965 млрд грн;
- Укрэксимбанк — 6,886 млрд грн;
- Укргазбанк — 2 757 млрд грн.
Больше о банках
Ранее ПриватБанк запустил программу льготного кредитования малого бизнеса и предпринимателей для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии. Оформить кредит можно на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания и систем интернет-связи Starlink.
Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.
Ранее в государственном ПриватБанке рассказали, на какую сумму украинские военные открыли вклады. Речь идет о специальной программе "Слава Героям", позволяющей получить большие доходы.