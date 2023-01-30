Закрытие неба над Украиной авиацией — аналитики назвали цену

Аналитики подсчитали, сколько стоит "закрыть небо" над Украиной авиацией
Украине на полноценную "защиту неба" необходимо примерно пять авиационных бригад. Стоимость полной оснастки составит около 32,3 млрд долларов.
Такие подсчеты сделали аналитики Defence Express.
-
Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз
-
Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине
-
Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю
-
Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава
-
Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать
-
Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой
-
Российский террор должен проиграть повсюду и во всем: Зеленский обратился к украинцам
-
Известный испанский клуб уволил тренера посреди сезона: в чем причина
"Закрытие неба"
Как отмечается, в общей сложности Киеву понадобится 180 самолетов-истребителей, что будет стоить около 29,25 млрд долларов. GlobalEye от Saab, в частности, обошелся Швеции более чем в 355 млн долларов. Пять GlobalEye — это примерно 1,77 млрд долларов.
Нужны также самолеты дальнего радиолокационного слежения и воздушные танкеры. Так, приблизительная цена Airbus A330 MRTT — 330 млн долларов. Пять самолетов — это еще около 1,5 млрд долларов.
Сейчас между западными партнерами продолжаются внутренние дебаты по поставкам Вооруженным силам Украины реактивных истребителей. Речь идет о МиГ-29, на которых украинские пилоты умело летают, и F-16, для которых уже есть список пилотов, которых будут обучать.
Помощь Украине от партнеров
С начала полномасштабной агрессии россии против Украины международные партнеры предоставили нашей стране более 113 млрд евро. Сумма включает в себя военную, финансовую и гуманитарную помощь правительств иностранных государств.
Согласно данным системы Ukraine Support Tracker, отслеживающей масштабы международной помощи, донорами Украины стали 40 стран. Европейский Союз выделил почти 52 млрд евро.
Соединенные Штаты с момента войны выделили Украине 27,5 миллиарда долларов. На такую сумму Пентагон предоставил вооружение украинской армии по борьбе с российской агрессией.
Напомним, Украина инициирует создание механизма аудита помощи, предоставляемой Соединенными Штатами на проекты восстановления. Его предлагают создать совместно со Счетной палатой США.