Закрытие неба над Украиной авиацией — аналитики назвали цену

Необходимо примерно пять авиационных бригад

Украине на полноценную "защиту неба" необходимо примерно пять авиационных бригад. Стоимость полной оснастки составит около 32,3 млрд долларов.

Такие подсчеты сделали аналитики Defence Express.

"Закрытие неба"

Как отмечается, в общей сложности Киеву понадобится 180 самолетов-истребителей, что будет стоить около 29,25 млрд долларов. GlobalEye от Saab, в частности, обошелся Швеции более чем в 355 млн долларов. Пять GlobalEye — это примерно 1,77 млрд долларов.

Нужны также самолеты дальнего радиолокационного слежения и воздушные танкеры. Так, приблизительная цена Airbus A330 MRTT — 330 млн долларов. Пять самолетов — это еще около 1,5 млрд долларов.

Сейчас между западными партнерами продолжаются внутренние дебаты по поставкам Вооруженным силам Украины реактивных истребителей. Речь идет о МиГ-29, на которых украинские пилоты умело летают, и F-16, для которых уже есть список пилотов, которых будут обучать.

Помощь Украине от партнеров

С начала полномасштабной агрессии россии против Украины международные партнеры предоставили нашей стране более 113 млрд евро. Сумма включает в себя военную, финансовую и гуманитарную помощь правительств иностранных государств.

Согласно данным системы Ukraine Support Tracker, отслеживающей масштабы международной помощи, донорами Украины стали 40 стран. Европейский Союз выделил почти 52 млрд евро.

Соединенные Штаты с момента войны выделили Украине 27,5 миллиарда долларов. На такую сумму Пентагон предоставил вооружение украинской армии по борьбе с российской агрессией.

Напомним, Украина инициирует создание механизма аудита помощи, предоставляемой Соединенными Штатами на проекты восстановления. Его предлагают создать совместно со Счетной палатой США.