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Аналитики подсчитали, сколько стоит "закрыть небо" над Украиной авиацией

30 января 2023 10:15
lis.jpg - Ксения Лисновская
Закрытие неба над Украиной авиацией — аналитики назвали цену
Необходимо примерно пять авиационных бригад
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украине на полноценную "защиту неба" необходимо примерно пять авиационных бригад. Стоимость полной оснастки составит около 32,3 млрд долларов.

Такие подсчеты сделали аналитики Defence Express.

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Как отмечается, в общей сложности Киеву понадобится 180 самолетов-истребителей, что будет стоить около 29,25 млрд долларов. GlobalEye от Saab, в частности, обошелся Швеции более чем в 355 млн долларов. Пять GlobalEye — это примерно 1,77 млрд долларов.

Нужны также самолеты дальнего радиолокационного слежения и воздушные танкеры. Так, приблизительная цена Airbus A330 MRTT — 330 млн долларов. Пять самолетов — это еще около 1,5 млрд долларов.

Сейчас между западными партнерами продолжаются внутренние дебаты по поставкам Вооруженным силам Украины реактивных истребителей. Речь идет о МиГ-29, на которых украинские пилоты умело летают, и F-16, для которых уже есть список пилотов, которых будут обучать.

Помощь Украине от партнеров

С начала полномасштабной агрессии россии против Украины международные партнеры предоставили нашей стране более 113 млрд евро. Сумма включает в себя военную, финансовую и гуманитарную помощь правительств иностранных государств.

Согласно данным системы Ukraine Support Tracker, отслеживающей масштабы международной помощи, донорами Украины стали 40 стран. Европейский Союз выделил почти 52 млрд евро.

Соединенные Штаты с момента войны выделили Украине 27,5 миллиарда долларов. На такую сумму Пентагон предоставил вооружение украинской армии по борьбе с российской агрессией.

Напомним, Украина инициирует создание механизма аудита помощи, предоставляемой Соединенными Штатами на проекты восстановления. Его предлагают создать совместно со Счетной палатой США.

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