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Аналитики рассказали, изменится ли курс доллара весной

21 февраля 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс валют — аналитики рассказали, изменится ли курс доллара весной
Зимние тенденции валютного рынка сохранятся весной
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине курс американской валюты в последние дни зимы продолжает демонстрировать тенденции к понижению. Похожая ситуация на валютном рынке ожидается в начале весны 2023 года.

Такие прогнозы СМИ озвучил экономист Олег Гетман.

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По мнению экономиста, Национальный банк Украины (НБУ) не вернется к гибкому ценообразованию весной, тогда как для этого есть основания. Сейчас курс доллара держится в рамках 39-41 грн., он может опуститься еще больше. Его стабильности способствует психологический фактор.

"Гривна может еще больше укрепиться, а доллар будет наличными стоить в пределах трех-четырех гривен от официального курса "плюс-минус", -— отметил Гетман.

Сколько сейчас стоит доллар

С начала года курс доллара в Украине продолжает снижаться. Стоимость иностранных валют в Украине за последние дни существенно не изменилась.

За доллар в обменных пунктах в среднем просят от 39,8 до 39,9 гривны, а за евро — от 42,1 до 42,3 гривны.

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

Напомним, по мнению руководителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет. Также для существенного проседания курса национальной валюты нет предпосылок.

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