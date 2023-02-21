Курс валют — аналитики рассказали, изменится ли курс доллара весной

Аналитики рассказали, изменится ли курс доллара весной
В Украине курс американской валюты в последние дни зимы продолжает демонстрировать тенденции к понижению. Похожая ситуация на валютном рынке ожидается в начале весны 2023 года.
Такие прогнозы СМИ озвучил экономист Олег Гетман.
-
Пять факторов войны как удачной стратегии "товарища" путина
-
Пригожин снова вербует зэков в российских колониях: видео
-
Оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300, взрывы слышны и в Херсоне
-
В США все больше пассажиров пытаются пронести оружие через службу безопасности аэропорта
-
Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, — Зеленский
-
Президент США Джо Байден прибыл в Польшу
-
"Реал" еще не проиграл титул "Барселоне" в Ла Лиге": Клопп похвалил Анчелотти
-
Прямые и умышленные нападения на ЛГБТ-сообщество в Европе и Центральной Азии резко возросли
-
Способен снимать самые мелкие объекты: аксессуар за 960 грн стал хитом TikTok
-
"Будьте осторожны на дороге": народный синоптик предупреждает украинцев об ухудшении погоды
Какой будет курс в начале весны
По мнению экономиста, Национальный банк Украины (НБУ) не вернется к гибкому ценообразованию весной, тогда как для этого есть основания. Сейчас курс доллара держится в рамках 39-41 грн., он может опуститься еще больше. Его стабильности способствует психологический фактор.
"Гривна может еще больше укрепиться, а доллар будет наличными стоить в пределах трех-четырех гривен от официального курса — "плюс-минус", -— отметил Гетман.
Сколько сейчас стоит доллар
С начала года курс доллара в Украине продолжает снижаться. Стоимость иностранных валют в Украине за последние дни существенно не изменилась.
За доллар в обменных пунктах в среднем просят от 39,8 до 39,9 гривны, а за евро — от 42,1 до 42,3 гривны.
Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.
Напомним, по мнению руководителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет. Также для существенного проседания курса национальной валюты нет предпосылок.