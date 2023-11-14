АРМА продаст арестованную яхту Медведчука за границей

92-метровая яхта Виктора Медведчука. Фото: Yacht Charter Fleet

Агентство по розыску и менеджменту активов начнет процедуру продажи яхты Виктора Медведчука. Кабинет Министров усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов и теперь такие действия доступны за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Так, Кабинетом Министров Украины усовершенствована процедура реализации арестованных активов и внедрена возможность их продажи за границей.

По новым правилам, все продажи производятся исключительно на Prozorro и в соответствии с нормами европейского законодательства.

Внесенные изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за рубежом.

Теперь появилась возможность начать процедуры по осуществлению продажи 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

"Такой механизм позволит получить средства от реализации дорогостоящего арестованного имущества без его перемещения в Украину, что невозможно во время войны", — говорится в сообщении.

Там отметили, что средства от зарубежной реализации яхты, стоимость которой ориентировочно оценивается в 200 млн евро, станут ресурсом государственного бюджета для усиления обороноспособности Украины и будут способствовать победе над врагом.

Напомним, что в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой владеют бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей женой. Речь идет о имуществе Оксаны Марченко в Киеве, SPA-гостинице Медведчука "Бескид" и его закарпатской даче "Медвежья дубрава".