Ашан попал в скандал с гуманитаркой оккупантам — что говорят в компании

Об этом узнали журналисты-расследователи

Российская "дочка" французской сети супермаркетов "Ашан" попала в скандал о якобы поставках "гуманитарки" военным армии российской федерации. Как утверждают журналисты-расследователи, это продолжалось с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Это следует из совместного расследования The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Сотрудничество с оккупантами

Как утверждают журналисты, они получили доступ к некоторым документам российского филиала французского "Ашана", подтвердившим факт поставки товаров военным российской армии. Данную информацию подтвердили некоторые представители магазинов, с которыми общались журналисты.

Из товаров, которые отправляли россиянам: продовольствие, одежда, табак. По предварительным подсчетам, оккупанты совокупно получили от "Ашана" пособия на 2 млн руб., что в эквиваленте около 1 млн грн. Этого достаточно для поддержки от 1 до 2 батальонов (один батальон — 400-800 человек).

Журналисты подчеркнули, что российское руководство "Ашана" не предоставило комментариев, а пресс-служба французского заявила, что компания "вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимается".

Что говорят в украинской компании "Ашан"

В "Auchan Украина" заявили, что после огласки направили запрос во французский офис для разъяснений по поводу возможной помощи стране-агрессору.

"Мы шокированы информацией, опубликованной в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессора. Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ждем официальной коммуникации", — говорится в сообщении.

Ситуацию обсудят на уровне министерств

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что намерен обсудить с французской коллегой данные соответствующего расследования. Об этом он написал в Twitter.

"В прошлом году я призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из россии и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моей французской коллегой", — отметил он.

Напомним, ранее медиа опубликовали сообщения, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, включая Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), совместно с российскими банками предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине. НБУ подчеркнул недопустимость сотрудничества международных банков с россией и Беларусью.

При этом в Raiffeisen утверждают, что строго соблюдают все требования действующего законодательства Австрии и Европейского Союза, признающие территориальную, политическую и экономическую целостность Украины.