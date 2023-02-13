Банка для стримеров — благодаря Монобанку средства можно собирать в реальном времени

Теперь есть возможность создания виджетов для стриминга

В украинском финучреждении Мonobank рассказали о появлении новой возможности создания виджетов для стриминга. Речь идет о так называемой "Банке для стримеров".

Об этом рассказал украинский бизнесмен, соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Банка для стримеров

"Вы превратили Банку в действительно народный инструмент для благотворительного сбора. И, конечно же, это дает нам большую мотивацию постоянно ее улучшать", — отметил Гороховский.

Он рассказал, что теперь есть возможность создания виджетов для стриминга. Для этого нужно создать Банку и в режиме реального времени вывести прогресс его накопления, сообщить о пополнении или опубликовать QR-код для пополнения прямо в трансляции.

"Все стримеры должны сейчас мысленно щелкнуть хвостом — вы ведь соберете еще больше, а оркам будет еще жарче и гореть они еще ярче", — отметил он.

При этом собирать донаты можно как на свою банку, так и добавить виджет одного из благотворительных фондов, перейдя по соответствующей ссылке на банк в браузере.

Для этого можно воспользоваться видеоинструкцией по ссылке.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россии было создано более 250 тысяч общих банок. Благодаря этому удалось собрать более 13,3 млрд грн.

Что еще известно

Банк – это услуга накопления от monobank. Там можно настроить семь разных способов пополнения накопительного счета: пять со своими картами и два способа организовать собственный сбор средств с другими людьми, и не только с клиентами monobank.

Напомним, украинцы собрали более 55 млн грн на покупку разведывательно-ударных комплексов для бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Средства для фонда "Повернись живим" собирал monobank, который 5 января "вынес" елку из своего приложения.

Также мы писали, что клиенты украинского банка Monobank жалуются на закрытие банковских карт. В финучреждении точную причину объявить не могут, мотивируя "политикой банка".