Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Финансы arrow Банка для стримеров: Монобанк добавил новую функцию для сбора средств в реальном времени arrow

Банка для стримеров: Монобанк добавил новую функцию для сбора средств в реальном времени

13 февраля 2023 10:30
lis.jpg - Ксения Лисновская
Банка для стримеров — благодаря Монобанку средства можно собирать в реальном времени
Теперь есть возможность создания виджетов для стриминга
lis.jpg - Ксения Лисновская

В украинском финучреждении Мonobank рассказали о появлении новой возможности создания виджетов для стриминга. Речь идет о так называемой "Банке для стримеров".

Об этом рассказал украинский бизнесмен, соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Читайте также:

Банка для стримеров

"Вы превратили Банку в действительно народный инструмент для благотворительного сбора. И, конечно же, это дает нам большую мотивацию постоянно ее улучшать", — отметил Гороховский.

Он рассказал, что теперь есть возможность создания виджетов для стриминга. Для этого нужно создать Банку и в режиме реального времени вывести прогресс его накопления, сообщить о пополнении или опубликовать QR-код для пополнения прямо в трансляции.

"Все стримеры должны сейчас мысленно щелкнуть хвостом вы ведь соберете еще больше, а оркам будет еще жарче и гореть они еще ярче", — отметил он.

При этом собирать донаты можно как на свою банку, так и добавить виджет одного из благотворительных фондов, перейдя по соответствующей ссылке на банк в браузере.

Для этого можно воспользоваться видеоинструкцией по ссылке.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россии было создано более 250 тысяч общих банок. Благодаря этому удалось собрать более 13,3 млрд грн.

Что еще известно

Банк – это услуга накопления от monobank. Там можно настроить семь разных способов пополнения накопительного счета: пять со своими картами и два способа организовать собственный сбор средств с другими людьми, и не только с клиентами monobank.

Напомним, украинцы собрали более 55 млн грн на покупку разведывательно-ударных комплексов для бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Средства для фонда "Повернись живим" собирал monobank, который 5 января "вынес" елку из своего приложения.

Также мы писали, что клиенты украинского банка Monobank жалуются на закрытие банковских карт. В финучреждении точную причину объявить не могут, мотивируя "политикой банка".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:30 Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

14:29 Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з фото

14:24 В Индонезии списанный "Боинг" превратили в роскошную виллу

14:11 Киевское "Динамо" заинтересовалось еще одним африканцем: Мирча Луческу настаивает на трансфере

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:09 ЕС введет санкции против четырех банков России, — Politico

14:00 "Не романтическое море": в Одессе объявили штормовое предупреждение

13:59 Впервые в истории двусторонних отношений: Зеленский провел переговоры с президентом Филиппин

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

13:40 После скандального заявления Берлускони про Украину в МИД напомнили, как тот целовал руки Каддафи

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

Новина з відео

13:18 Зеленский представил назначенного председателем СБУ Малюка руководящему составу спецслужбы

Новина з відео

12:29 На кладбищах Мариуполя растет количество захоронений: большинство из них безымянные

Новина з відео

12:13 "Для Зеленского": Кадыров похвастался пистолетом перед пропагандисткой Скабеевой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:00 ​​​Хакеры сорвали трансляцию выступления президента Ирана и призвали к свержению режима

Новина з відео

11:59 В "Дії" запустили опрос о лучшей военной марке 2022 года

Новина з відео

11:31 ​​​Минобороны подтвердило передачу Украине всех САУ Caesar из Дании

Новина з відео

11:30 Братчук прокомментировал "уничтожение" моста в Затоке на Одесчине

Новина з відео

08:04 Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Актуальное по теме

None 13 Февраль 14:17

Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

None 13 Февраль 14:29

Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян

None 13 Февраль 14:25

"Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

None 13 Февраль 14:25

В Индонезии списанный "Боинг" превратили в роскошную виллу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB