Банка для стримеров — благодаря Монобанку средства можно собирать в реальном времени

Банка для стримеров: Монобанк добавил новую функцию для сбора средств в реальном времени
В украинском финучреждении Мonobank рассказали о появлении новой возможности создания виджетов для стриминга. Речь идет о так называемой "Банке для стримеров".
Об этом рассказал украинский бизнесмен, соучредитель Monobank Олег Гороховский.
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Банка для стримеров
"Вы превратили Банку в действительно народный инструмент для благотворительного сбора. И, конечно же, это дает нам большую мотивацию постоянно ее улучшать", — отметил Гороховский.
Он рассказал, что теперь есть возможность создания виджетов для стриминга. Для этого нужно создать Банку и в режиме реального времени вывести прогресс его накопления, сообщить о пополнении или опубликовать QR-код для пополнения прямо в трансляции.
"Все стримеры должны сейчас мысленно щелкнуть хвостом — вы ведь соберете еще больше, а оркам будет еще жарче и гореть они еще ярче", — отметил он.
При этом собирать донаты можно как на свою банку, так и добавить виджет одного из благотворительных фондов, перейдя по соответствующей ссылке на банк в браузере.
Для этого можно воспользоваться видеоинструкцией по ссылке.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения россии было создано более 250 тысяч общих банок. Благодаря этому удалось собрать более 13,3 млрд грн.
Что еще известно
Банк – это услуга накопления от monobank. Там можно настроить семь разных способов пополнения накопительного счета: пять со своими картами и два способа организовать собственный сбор средств с другими людьми, и не только с клиентами monobank.
Напомним, украинцы собрали более 55 млн грн на покупку разведывательно-ударных комплексов для бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Средства для фонда "Повернись живим" собирал monobank, который 5 января "вынес" елку из своего приложения.
Также мы писали, что клиенты украинского банка Monobank жалуются на закрытие банковских карт. В финучреждении точную причину объявить не могут, мотивируя "политикой банка".