Банки-банкроты отсудили у должников десятки миллиардов гривен

В частности, речь идет о задолженности 723 компаний

Обанкротившиеся банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в судебном порядке возвращают средства со своих должников. Так, на начало текущего года обязали погасить долг на сумму 75,9 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-центр Фонда.

Сколько задолжали компании и граждане банкам

Как отмечают в пресс-службе, по результатам претензионно-исковой работы по возврату активов неплатежеспособных банков в пользу кредиторов на начало этого года суды уже вынесли более 3,5 тысячи решений о возврате должниками банков-банкротов долга. Речь идет о задолженности 723 компаний и более 2,8 тыс. граждан.

Список должников неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов обнародует на своем сайте, как это предусматривает Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

Должники из перечня не погасили в полном объеме долги, определенные судебными решениями, и права требования по таким долгам на начало января 2023 года не были отчуждены во время процесса ликвидации финучреждений.

"К сожалению, выигрыш в суде — еще не гарантия возврата денег. Опыт предыдущего кризиса свидетельствует, что это длительный и не всегда результативный процесс. К тому же среди должников есть как известные работающие компании, уклоняющиеся от выполнения обязательств, так и те, что потеряли активы из-за военных действий", — добавили в Фонде.

Больше о банках

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило программу льготного кредитования малого бизнеса и предпринимателей для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии. Оформить кредит можно на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания и систем интернет-связи Starlink.

В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг государственного учреждения ПриватБанк. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.

Напомним, Национальный банк предлагает украинским банкам ввести "банкоматный национальный роуминг". Инициатива позволит гражданам проще получать доступ к своим средствам в случае блэкаута.