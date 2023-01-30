Банки-банкроты отсудили у должников десятки миллиардов гривен

Банки-банкроты отсудили у должников 76 млрд грн
Обанкротившиеся банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в судебном порядке возвращают средства со своих должников. Так, на начало текущего года обязали погасить долг на сумму 75,9 млрд гривен.
Об этом информирует пресс-центр Фонда.
-
Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз
-
Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине
-
Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю
-
Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава
-
Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать
-
Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой
-
Российский террор должен проиграть повсюду и во всем: Зеленский обратился к украинцам
-
Известный испанский клуб уволил тренера посреди сезона: в чем причина
Сколько задолжали компании и граждане банкам
Как отмечают в пресс-службе, по результатам претензионно-исковой работы по возврату активов неплатежеспособных банков в пользу кредиторов на начало этого года суды уже вынесли более 3,5 тысячи решений о возврате должниками банков-банкротов долга. Речь идет о задолженности 723 компаний и более 2,8 тыс. граждан.
Список должников неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов обнародует на своем сайте, как это предусматривает Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).
Должники из перечня не погасили в полном объеме долги, определенные судебными решениями, и права требования по таким долгам на начало января 2023 года не были отчуждены во время процесса ликвидации финучреждений.
"К сожалению, выигрыш в суде — еще не гарантия возврата денег. Опыт предыдущего кризиса свидетельствует, что это длительный и не всегда результативный процесс. К тому же среди должников есть как известные работающие компании, уклоняющиеся от выполнения обязательств, так и те, что потеряли активы из-за военных действий", — добавили в Фонде.
Больше о банках
Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило программу льготного кредитования малого бизнеса и предпринимателей для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии. Оформить кредит можно на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания и систем интернет-связи Starlink.
В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг государственного учреждения ПриватБанк. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.
Напомним, Национальный банк предлагает украинским банкам ввести "банкоматный национальный роуминг". Инициатива позволит гражданам проще получать доступ к своим средствам в случае блэкаута.