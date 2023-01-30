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Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар и евро

30 января 2023 07:38
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс доллара в Украине — сколько стоит валюта 30 января
Стоимость американской валюты максимально выросла на 5-10 копеек.
lis.jpg - Ксения Лисновская

В понедельник, 30 января, на наличном рынке некоторые банки повысили валютный курс. В частности, стоимость американской валюты максимально выросла на 5-10 копеек.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс валют 30 января

Средний курс доллара в украинских банках в покупке составляет 49,91 гривны, а в продаже — 40,59.

Евро финучреждения покупают в среднем по 42,59 грн, а продают по 43,58.

Государственный Ощадбанк предлагает доллар в покупке по 40,25 гривны, в продаже — по 40,85.

Райффайзен Банк покупает доллар за 39,90 грн., а продает за 40,50 грн.

Идея Банк покупает американскую валюту за 40,20 гривны, продает за 40,90, что на 10 копеек дешевле, чем было накануне.

ТАСкомбанк — курс доллара в покупке составляет 40,20 гривны, в продаже — 40,70.

В ПриватБанке курс доллара не изменился. В покупке установлен на уровне 39,80 гривны, в продаже — 40,30.

Кредобанк покупает доллар за 39,86 грн, а продает за 40,59 грн, что на пять и 10 копеек дороже.

Прогнозы экспертов

Эксперты уверяют, что в ближайшее время сценарий, по которому курс наличного доллара в Украине может взлететь до 50 гривен, маловероятен. При этом в дальнейшем он будет зависеть от успехов украинской армии на фронте. Глава правления Ibox Bank Петр Мельник рассказал, что в начале этого года курс американской валюты будет аналогичен тому, который был в конце прошлого года.

Что касается дальнейших перспектив, то курс будет напрямую зависеть от ситуации на фронтах.

"Начало года на межбанке и в обменниках не предусматривает существенных колебаний курса гривны по отношению к иностранным валютам. В начале 2023 года курс не будет отличаться от курса, который был в конце прошлого года. Рост курса валют в течение 2023 будет зависеть от ситуации на фронте, поэтому говорить об этом рано", — подчеркнул Петр Мельник.

Напомним, финансисты считают, что украинская национальная валюта довольно успешно прошла в прошлом году на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.

Добавим, что среднегодовой курс доллара в 2023 году ожидается на уровне 42 гривны за доллар. Такой курс заложен в Госбюджете на текущий год.

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