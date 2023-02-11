Банки повысили ставки по кредитам: данные НБУ
Украинские банки повысили в месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).
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Какие ставки предлагают
По информации Центробанка, за январь 2023 года в национальной валюте ставки составляли 35,7% годовых. А увеличение связывают с депозитами под покупку валюты, ставка по которым близка к нулю.
В Нацбанке сообщают, что ставки по кредитам в долларах или евро для новых клиентов увеличились с 6,4% до 7,2% годовых.
В то же время, уровень средней ставки, выданных в январе гривневых кредитов корпоративному сектору, за месяц упал с 20,1% до 19,5% годовых. В то время как по валютным вырос с 5,2% до 5,9%.
Ставка по новым гривневым депозитам в прошлом месяце повысилась на 0,1% — до 10,8%, а по валютным снизилась на 0,5% — до 0,9% годовых, добавляют в НБУ.
Кроме того, регулятор рассказал, что объем кредитного портфеля банков в январе сократился на 0,7%, до 1 трлн грн, а для населения остался на прежнем уровне — 210 млрд грн, для предприятий — упал на 0,9%, до 766 млрд грн.
Что еще стоит знать
Напомним, украинский почтовый оператор "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.
В 2023 году государственные ПриватБанк и Ощадбанк, а также другие финучреждения не обещают снижения кредитных ставок и смягчения условий использования карт. При этом планируется несколько повысить кредитные лимиты.
Объем чистой прибыли государственного финучреждения "ПриватБанк" в 2022 году составил 30,25 млрд гривен. Показатель на 13,7% меньше, чем было в прошлом году (35,05 млрд гривен).
В прошлом году 4,5 миллиона украинцев перечислили из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.