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Банки продолжают закрывать офисы: сеть ПриватБанка уже не самая большая

11 июля 2023 12:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки сворачивают работу — сеть ПриватБанка существенно сократилась
Отделение финучреждения ПриватБанк: Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские финучреждения в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Так, по итогам второго квартала количество структурных банковских подразделений уменьшилось еще на 40, до 5153 офисов. С начала текущего года финучреждения закрыли 183 своих отделений.

В результате таких действий Приватбанк больше не является лидером по числу отделений, его опередил еще один государственный банк — Ощадбанк.

По данным НБУ, ПриватБанк во втором квартале сократил количество офисов на 79, до 1131.

Теперь по объему сети банков список выглядит так:

в Ощадбанке — 1183 ед.;
в Приватбанке — 1131 ед.;
в Райффайзен Банке — 324 ед.;
в Укрсиббанке — 230 ед.;
в банке ПУМБ — 221 ед.;
в Укргазбанке — 219 ед.;
в А-Банке — 202 ед.;
в Аккордбанке — 147 ед.;
в Креди Агриколь Банке — 141 ед.;
в Сэнс Банке — 140 ед.

Закрытие банков в 2022-м

В прошлом году банки закрыли около 20% своих офисов. На начало года их общее количество составляло 5336 отделений, а год назад было на тысячу больше. Причиной стала война, из-за чего в некоторых регионах сократилось количество клиентов.

По данным Национального банка Украины, первым по количеству закрытых офисов стал Ощадбанк в 2022 году — их стало меньше на 420 ед.

Напомним, несколько дней назад в государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.

Также мы писали, что в Украине готовятся изменения в возвращении вкладов обанкротившихся финучреждений. Процедура станет гораздо проще.

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