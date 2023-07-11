Банки сворачивают работу — сеть ПриватБанка существенно сократилась

Отделение финучреждения ПриватБанк: Фото: Новини.LIVE

Украинские финучреждения в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Свертывание работы банков в городах

Так, по итогам второго квартала количество структурных банковских подразделений уменьшилось еще на 40, до 5153 офисов. С начала текущего года финучреждения закрыли 183 своих отделений.

В результате таких действий Приватбанк больше не является лидером по числу отделений, его опередил еще один государственный банк — Ощадбанк.

По данным НБУ, ПриватБанк во втором квартале сократил количество офисов на 79, до 1131.

Теперь по объему сети банков список выглядит так:

в Ощадбанке — 1183 ед.;

в Приватбанке — 1131 ед.;

в Райффайзен Банке — 324 ед.;

в Укрсиббанке — 230 ед.;

в банке ПУМБ — 221 ед.;

в Укргазбанке — 219 ед.;

в А-Банке — 202 ед.;

в Аккордбанке — 147 ед.;

в Креди Агриколь Банке — 141 ед.;

в Сэнс Банке — 140 ед.

Закрытие банков в 2022-м

В прошлом году банки закрыли около 20% своих офисов. На начало года их общее количество составляло 5336 отделений, а год назад было на тысячу больше. Причиной стала война, из-за чего в некоторых регионах сократилось количество клиентов.

По данным Национального банка Украины, первым по количеству закрытых офисов стал Ощадбанк в 2022 году — их стало меньше на 420 ед.

Напомним, несколько дней назад в государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.

Также мы писали, что в Украине готовятся изменения в возвращении вкладов обанкротившихся финучреждений. Процедура станет гораздо проще.