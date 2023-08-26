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Банки считают миллиардные доходы во время войны: обновленные данные

26 августа 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки считают миллиардные прибыли во время войны - сколько получили
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Доходы украинских банков продолжают превосходить собственные рекорды: в июне отчитались о 15,5 млрд грн, а за январь-июль — 83,2 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 15 лет, говорят эксперты.

Так ситуацию прокомментировал член Совета Национального банка Богдан Данилишин.

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По его словам, данные Национального банка свидетельствуют, что прибыль финучреждений за этот год превышает соответствующий показатель за довоенный 2021 год.

Он отметил, что согласно анализу показателей первых семи месяцев, за последние 15 лет с 2018 года банковская система демонстрировала прибыль, тогда как на протяжении 2014-2017 года — убыток (максимальный в 33,1 млрд грн в 2015 году, когда шли бои за Дебальцево и был подписан "Минск-2").

В 2012-2013 годах также фиксировали доходы примерно в 2 млрд гривен ежегодно (однако это без учета разницы в стоимости гривны в те времена), в 2009-2011 работали в убыток, максимально — в кризисный 2009 год — 18,4 млрд грн.

За семь месяцев года чистые процентные доходы финучреждений выросли на 40,7%, до 111,3 млрд грн, а объем чистых комиссионных доходов — на 16,3%, до 29,4 млрд грн, отчисления в резервы по активным операциям находятся на умеренном уровне 4,9 млрд грн, по сравнению со 120 млрд грн в 2022 году, что вместе с ростом доходов и является причиной таких рекордных показателей, объяснил экономист.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут ввести налог на сверхприбыли для банков. В Верховной Раде Украины работают над соответствующим законопроектом.

Также Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний, в частности банков.

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