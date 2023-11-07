Почему банки блокируют счета украинцев

Банковская карта. Фото: pixabay.com

Украинцы стали чаще жаловаться на блокирование и принудительное закрытие банковских счетов. Реже это происходит из-за мошенничества или списания долгов. И все чаще — из-за финансового мониторинга.

О том, почему блокируют счета и что делать, если так произошло, пишет "Минфин".

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За что банки блокируют счета украинцев

Опрошенные юристы перечислили главные причины блокирования банковских счетов украинцев. Это, в частности:

Несоответствие годового оборота по счету официальным доходам собственника.

Незаконная предпринимательская деятельность, когда человек официально зарегистрирован как физлицо-предприниматель, банк его обслуживает как ФЛП, но при этом поступает множество платежей на личный счет физлица.

Когда на счет физлица часто вносятся наличные деньги (через терминал или кассу), которые впоследствии разбрасываются по группе счетов физлиц (таким образом производится выплата "серых" зарплат).

Несоответствие финансовой операции (ее суммы, систематичности проведения) риск-профилю клиента (его официальным доходам, истории предыдущих операций, профессиональной деятельности и т.п.).

Непредоставление клиентом сведений/документов, необходимых для полной верификации его, контрагента или самой финоперации.

Наличие ложных сведений в документах, предоставленных банку.

Рисковый характер услуг/деятельности клиента, за которые производится оплата. Это, например, услуги, связанные с виртуальными активами (криптовалютами), азартными играми, торговлей недвижимостью, предметами роскоши, антиквариатом и произведениями искусства. Или, что сложно документально подтвердить, — рекламные, маркетинговые, консалтинговые услуги, разработка и обслуживание ИТ-продуктов.

Когда лицо имеет отношения или связи с Россией, Республикой Беларусь и другими токсичными странами, вроде Ирака, Северной Кореи. Переводит деньги в оффшорные юрисдикции.

Большое количество денежных переводов, особенно, если их сразу обналичивают.

Когда владелец счета зарегистрирован по адресу массовой регистрации бизнеса.

Отсутствие доказательств происхождения средств.

Что делать после блокировки счета

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный посоветовал пострадавшим от блокирования банковского счета такой алгоритм действий.

Проанализировать свои финансовые операции по вышеперечисленным маркерам. Навести справки о своих друзьях, контрагентах, которым посылали/получали деньги — на предмет их потенциальной проблемности. Пытаться сопровождать свои операции соответствующими документами и спланировать линию защиты. Например, некоторые люди собирают/пишут расписки о том, что заимствовали у другого физлица деньги или одалживали ему, чтобы объяснить перечисление. Это может быть помощь знакомому или возвращение ему старого долга. Физлица в Украине имеют право кредитовать друг друга, что подтверждается долговыми расписками, которые могут приниматься банками как доказательство. Пытаться выяснить в банке причину блокирования/закрытия счета, понять, какую операцию признали подозрительной, и сразу предоставить запрашиваемые банком документы и объяснения. На всякий случай найти альтернативный банк и открыть там счет, чтобы туда можно было перечислить разблокированные средства.

Но банк может отказаться что-либо объяснять и просто в одностороннем порядке прекратить сотрудничество/обслуживание клиента, на что, кстати, тоже имеет право.

Тогда Лазебный рекомендует следующие шаги:

Направить в банк запрос о предоставлении официального отказа в разблокировании средств на счете.

Обжаловать в дальнейшем такой отказ в суде.

Обратиться в финучреждение с письменным запросом (заявлением) о прекращении обслуживания и закрытии заблокированного счета и просить перевести остаток средств на ваш счет в другом банке.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что среди украинцев ходят слухи, будто банки блокируют счета военнообязанных, чтобы "поощрить" их к мобилизации по "собственной инициативе". Юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Валерия Шавлюк рассказала о вероятности и законности такой мотивации для граждан идти защищать страну.

Также мы сообщали о том, что ПриватБанк продолжает замораживать счета клиентам. Для разблокировки требуется предоставить некоторые документы.

Между тем Национальный банк Украины призвал украинские банки строже контролировать карты находящихся в оккупации жителей, а также проживающих на освобожденных территориях.