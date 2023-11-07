Почему банки блокируют счета украинцев

Банки все чаще блокируют счета украинцев — за что, и как дальше действовать
Украинцы стали чаще жаловаться на блокирование и принудительное закрытие банковских счетов. Реже это происходит из-за мошенничества или списания долгов. И все чаще — из-за финансового мониторинга.
О том, почему блокируют счета и что делать, если так произошло, пишет "Минфин".
За что банки блокируют счета украинцев
Опрошенные юристы перечислили главные причины блокирования банковских счетов украинцев. Это, в частности:
- Несоответствие годового оборота по счету официальным доходам собственника.
- Незаконная предпринимательская деятельность, когда человек официально зарегистрирован как физлицо-предприниматель, банк его обслуживает как ФЛП, но при этом поступает множество платежей на личный счет физлица.
- Когда на счет физлица часто вносятся наличные деньги (через терминал или кассу), которые впоследствии разбрасываются по группе счетов физлиц (таким образом производится выплата "серых" зарплат).
- Несоответствие финансовой операции (ее суммы, систематичности проведения) риск-профилю клиента (его официальным доходам, истории предыдущих операций, профессиональной деятельности и т.п.).
- Непредоставление клиентом сведений/документов, необходимых для полной верификации его, контрагента или самой финоперации.
- Наличие ложных сведений в документах, предоставленных банку.
- Рисковый характер услуг/деятельности клиента, за которые производится оплата. Это, например, услуги, связанные с виртуальными активами (криптовалютами), азартными играми, торговлей недвижимостью, предметами роскоши, антиквариатом и произведениями искусства. Или, что сложно документально подтвердить, — рекламные, маркетинговые, консалтинговые услуги, разработка и обслуживание ИТ-продуктов.
- Когда лицо имеет отношения или связи с Россией, Республикой Беларусь и другими токсичными странами, вроде Ирака, Северной Кореи. Переводит деньги в оффшорные юрисдикции.
- Большое количество денежных переводов, особенно, если их сразу обналичивают.
- Когда владелец счета зарегистрирован по адресу массовой регистрации бизнеса.
- Отсутствие доказательств происхождения средств.
Что делать после блокировки счета
Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный посоветовал пострадавшим от блокирования банковского счета такой алгоритм действий.
- Проанализировать свои финансовые операции по вышеперечисленным маркерам. Навести справки о своих друзьях, контрагентах, которым посылали/получали деньги — на предмет их потенциальной проблемности.
- Пытаться сопровождать свои операции соответствующими документами и спланировать линию защиты. Например, некоторые люди собирают/пишут расписки о том, что заимствовали у другого физлица деньги или одалживали ему, чтобы объяснить перечисление. Это может быть помощь знакомому или возвращение ему старого долга. Физлица в Украине имеют право кредитовать друг друга, что подтверждается долговыми расписками, которые могут приниматься банками как доказательство.
- Пытаться выяснить в банке причину блокирования/закрытия счета, понять, какую операцию признали подозрительной, и сразу предоставить запрашиваемые банком документы и объяснения.
- На всякий случай найти альтернативный банк и открыть там счет, чтобы туда можно было перечислить разблокированные средства.
Но банк может отказаться что-либо объяснять и просто в одностороннем порядке прекратить сотрудничество/обслуживание клиента, на что, кстати, тоже имеет право.
Тогда Лазебный рекомендует следующие шаги:
- Направить в банк запрос о предоставлении официального отказа в разблокировании средств на счете.
- Обжаловать в дальнейшем такой отказ в суде.
- Обратиться в финучреждение с письменным запросом (заявлением) о прекращении обслуживания и закрытии заблокированного счета и просить перевести остаток средств на ваш счет в другом банке.
Ранее Новини.LIVE писали о том, что среди украинцев ходят слухи, будто банки блокируют счета военнообязанных, чтобы "поощрить" их к мобилизации по "собственной инициативе". Юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Валерия Шавлюк рассказала о вероятности и законности такой мотивации для граждан идти защищать страну.
Также мы сообщали о том, что ПриватБанк продолжает замораживать счета клиентам. Для разблокировки требуется предоставить некоторые документы.
Между тем Национальный банк Украины призвал украинские банки строже контролировать карты находящихся в оккупации жителей, а также проживающих на освобожденных территориях.
Читайте Новини.LIVE!