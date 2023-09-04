Деньги в Украине — какие купюры нужно срочно обменять

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает, что с 1 октября текущего года в обращении больше не будет ряда банкнот и копеек. Речь идет о деньгах старых образцов до 2003 года.

Об этом говорится в материалах НБУ.

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Как отмечают в пресс-службе, будут изъяты разменные копейки номиналом:

1, 2, 5, 25 копеек.

Также перестанут принимать банкноты номиналом:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года всех лет выпуска.

В Нацбанке уточняют, что обменять деньги украинцы могут до 30 сентября этого года. Если этого не сделать, то в дальнейшем это будет невозможно.

Совершить обмен таких купюр можно:

1) в Национальном банке Украины:

Киев, Контрактовая пл., 2А;

Днепр, ул. Воскресенская, 13;

Львов, ул. Коперника, 4;

Одесса, ул. Ришельевская, 8;

Харьков, Театральная пл., 1;

Хмельницкий, ул. Владимирская, 91.

2) в уполномоченных банках:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Узнать информацию, в каких отделениях и филиалах возможен обмен, можно на официальных порталах вышеуказанных банков.

Осуществление обмена разменных монет и банкнот на другие монеты и банкноты всех номиналов будет происходить без взимания дополнительной платы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7%.