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Банки с 1 октября изымут некоторые банкноты и копейки: адреса для обмена

4 сентября 2023 12:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги в Украине — какие купюры нужно срочно обменять
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает, что с 1 октября текущего года в обращении больше не будет ряда банкнот и копеек. Речь идет о деньгах старых образцов до 2003 года.

Об этом говорится в материалах НБУ.

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Как отмечают в пресс-службе, будут изъяты разменные копейки номиналом:

  • 1, 2, 5, 25 копеек.

Также перестанут принимать банкноты номиналом:

  • 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года всех лет выпуска.

В Нацбанке уточняют, что обменять деньги украинцы могут до 30 сентября этого года. Если этого не сделать, то в дальнейшем это будет невозможно.

Совершить обмен таких купюр можно:

1) в Национальном банке Украины:

  • Киев, Контрактовая пл., 2А;
  • Днепр, ул. Воскресенская, 13;
  • Львов, ул. Коперника, 4;
  • Одесса, ул. Ришельевская, 8;
  • Харьков, Театральная пл., 1;
  • Хмельницкий, ул. Владимирская, 91.

2) в уполномоченных банках:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Узнать информацию, в каких отделениях и филиалах возможен обмен, можно на официальных порталах вышеуказанных банков.

Осуществление обмена разменных монет и банкнот на другие монеты и банкноты всех номиналов будет происходить без взимания дополнительной платы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7%.

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