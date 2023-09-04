Деньги в Украине — какие купюры нужно срочно обменять

Банки с 1 октября изымут некоторые банкноты и копейки: адреса для обмена
Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает, что с 1 октября текущего года в обращении больше не будет ряда банкнот и копеек. Речь идет о деньгах старых образцов до 2003 года.
Об этом говорится в материалах НБУ.
Какие деньги перестанут принимать
Как отмечают в пресс-службе, будут изъяты разменные копейки номиналом:
- 1, 2, 5, 25 копеек.
Также перестанут принимать банкноты номиналом:
- 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года всех лет выпуска.
В Нацбанке уточняют, что обменять деньги украинцы могут до 30 сентября этого года. Если этого не сделать, то в дальнейшем это будет невозможно.
Совершить обмен таких купюр можно:
1) в Национальном банке Украины:
- Киев, Контрактовая пл., 2А;
- Днепр, ул. Воскресенская, 13;
- Львов, ул. Коперника, 4;
- Одесса, ул. Ришельевская, 8;
- Харьков, Театральная пл., 1;
- Хмельницкий, ул. Владимирская, 91.
2) в уполномоченных банках:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
Узнать информацию, в каких отделениях и филиалах возможен обмен, можно на официальных порталах вышеуказанных банков.
Осуществление обмена разменных монет и банкнот на другие монеты и банкноты всех номиналов будет происходить без взимания дополнительной платы.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили.
Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7%.