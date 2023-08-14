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Банки предложили украинцам привлекательные ставки по депозитам в гривне

14 августа 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки предлагают украинцам привлекательные ставки по депозитам в гривне — данные НБУ
Нацвалюта в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские банки предложили гражданам заманчивые ставки по депозитам в гривне в июле 2023 года. При этом депозитные ставки активно растут для национальной валюты в течение года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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По данным Нацбанка, банки продолжают повышать депозитные ставки, чтобы украинцам выгоднее было вкладывать в национальной валюте. В частности, только в июле средняя ставка была повышена на 0,7 процентного пункта, до 14,9% годовых.

 

депозиты
Источник: НБУ

В то же время, доходность валютных сбережений была невысокой в течение года, не достигала 1%. Однако в последние месяцы фиксировали положительную динамику. В среднем в июле ставка выросла на 1 процентный пункт, составив 1,2% годовых.

По информации, общий депозитный портфель в банковской системе вырос на 0,6%, до 968,2 млрд гривен.

 

депозиты
Источник: НБУ

Примечательно то, что в прошлом месяце граждане предпочитали именно депозиты в гривне. В результате портфель в нацвалюте вырос на 6,7 млрд гривен (1%), до 640 млрд гривен.

В то же время валютный портфель сократился на 30 млн долларов (0,3%), до 9 млрд долларов.

Спрос на валюту в июле

Также, как отмечают в НБУ, украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, ныне находящуюся на самых низких показателях после повышения официального курса доллара в июле и 2022 году.

В прошлом месяце украинцы приобрели на 125,1 миллиона долларов больше, чем продали. Так, объем продаж валюты составил 1,382 млрд долларов в эквиваленте, а покупки 1,507 млрд долларов в эквиваленте.

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде ожидает второго чтения законопроект, предусматривающий предоставление права политическим партиям размещать деньги на депозитных счетах для пассивного дохода. С замечаниями к такому документу выступают антикоррупционеры.

Ранее мы писали, что в Украине впервые за более чем год Национальный банк снизил учетную ставку. С 28 июля базовая процентная ставка регулятора, от которой учитываются все последние ставки на финансовом рынке, равняется 22%. По состоянию на 27 июля эта ставка равнялась еще 25%.

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