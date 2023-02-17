Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 17 февраля

Американскую валюту продают за 40,05 грн/долл.

На украинском наличном рынке доллар и евро снизились в стоимости за неделю. В пятницу, 17 февраля, банки продолжили опускать валютный курс.

Об этом свидетельствует информация профильного портала Кurs, отслеживающего ситуацию на рынке.

Какой курс 17 февраля

Сейчас в среднем американскую валюту покупают за 39,36 грн/долл., а продают за 40,05 грн/долл. Это меньше против предыдущего банковского дня на четыре и две копейки соответственно. Неделю назад курс доллара в среднем был на уровне: в покупке — 39,57, в продаже — 40,25 грн/долл.

Средний курс евро установлен в покупке — 41,65 грн/долл., в продаже — 42,50, что на семь и шесть копеек меньше, чем было накануне.

В государственных финучреждениях "ПриватБанк" и "Ощадбанк" валюта тоже стоит дешевле, чем было неделю назад.

ПриватБанк выставил курс в покупке на уровне 39,15 грн/долл. (-5 коп.), в продаже — 39,65 грн/долл. (-5 коп.). Ощадбанк покупает доллар за 39,65, а продает за 40,45 грн/долл.

Семь дней назад ПриватБанк покупал доллар за 39,40 грн/долл., а продавал — за 39,90 грн/долл. Курс в Ощадбанке был такой: 39,85 — в покупке, 40,65 грн/долл. – в продаже.

Прогнозы по курсу

Как отмечают экономисты, в Украине будущее национальной валюты, девальвировавшей в прошлом году, остается неопределенным. После войны крепость гривны будет зависеть от многих внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на ее стоимость.

Так, по словам экономиста Святослава Черного, в краткосрочной перспективе есть вероятность того, что гривна может оставаться относительно стабильной. Для этого есть предпосылки, в частности, Национальный банк Украины (НБУ) принял меры для стабилизации гривны, вернувшись к политике фиксированного валютного курса. Это временная мера, действие которой должны прекратить. Но в долгосрочной перспективе ситуация будет зависеть от общей экономической ситуации в Украине, а также от политики правительства.

При этом в комитете по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины (ВРУ) уверяют, что на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет.

Напомним, в Украине финансисты и население улучшили ожидания курса доллара и потребительской инфляции. Аналитики считают, что доллар будет составлять до конца года 41,11 грн/долл., а не 43,3 грн/долл., как считали ранее.

Также Национальный банк Украины может отказаться от политики фиксированного курсообразования. Предполагается, что это может произойти до завершения "периода высоких рисков безопасности".