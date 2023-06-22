Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow БДСМ-аксессуары и качели удовольствий: какие интимные игрушки украинцы продают на OLX arrow

БДСМ-аксессуары и качели удовольствий: какие интимные игрушки украинцы продают на OLX

22 июня 2023 23:50
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Секс-игрушки на OLX.
Удивленная девушка. Источник: krasavica.info
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Всемирная площадка с онлайн-объявлениями OLX славится своим разнообразием предложений – от автомобилей и мебели до электроники и одежды. И выставляют на этой платформе и более горячие штучки.

В очередной подборке Новини.LIVE – самые удивительные предложения игрушек для интимной жизни.

Читайте также:

Спрей "для крепкого стояка"

Нужны ли здесь какие-то еще комментарии? Ну разве что автор объявления добавляет, что спрей-пролонгатор поможет мужчинам гарантированно избежать "нежелательных промахов интимного характера". В объявлении также отмечается, что при использовании этого спрея укрепляется эрекция, увеличивается чувствительность, нормализуется гормональный баланс и возобновляется любовный пыл.

Стоит спрей "для крепкого стояка" 585 гривен.

Секс-игрушки на OLX 2023 года.
Объявления по продаже спрея "для крепкого стояка". Источник: OLX

Спреи для минета с разными вкусами

Да, на OLX есть и такие интим-товары. Автор объявления утверждает, что этот спрей делает прелюдии более приятными и улучшает качество интимной близости. Для тех, кто печется за свою фигуру, следует отметить, что в этом лубриканте отсутствует сахар и искусственные подсластители.

В наличии есть разные вкусы:

  • Мятный шоколад
  • Клубника со сливками
  • Шоколадная клубника
  • Ванильное молоко
  • Баунти
  • Ванильное мороженое
  • Черничное мороженое
  • Банановое мороженое
  • Сочный персик
  • Медовая дыня

Стоят спреи для минета 180 гривен.

Купить секс-игрушки на OLX 2023
Объявления по продаже спрея для минета. Источник: OLX

Эротический набор

Хотите затариться эротическими игрушками оптом? Автор следующего объявления предоставит вам такую возможность. Он продает набор секс-игрушек, состоящий из 13 предметов. В таком разнообразии каждый найдет себе что-нибудь по вкусу. Автор объявления уверяет, что набор новый.

Стоит набор секс-игрушек в 600 гривен.

OLX 2023 - купить игрушки для детей.
Объявления по продаже набора секс-игрушек. Источник: OLX

Качели для взрослых

Автор этого объявления хочет внести немного экстрима в вашу интимную жизнь. Мало у кого дома есть интим-качели, а у вас может появиться. Конечно, если хотите.

Как отмечает продавец, качели украшены крепкими ремнями с надежными крепежами, регулируемыми по высоте. Рассчитана такая конструкция весом до 250 кг. К тому же, все качели изготавливаются индивидуально.

Стоит такое удовольствие 10500 грн.

Купить интим-игрушки на доске объявлений OLX.ua.
Объявления по продаже качели для взрослых. Источник: OLX

Тантра-диван

Продолжаем "мебельную" тему. На этот раз вашему вниманию — тантра-диван. Выглядит очень футуристично.

"Диван с двумя волнами поражает своей красотой, в то время как другие могут не догадываться о его основном назначении — пылкий секс с десятками позиций", — отмечает автор объявления. Мы не будем с ним спорить.

Стоит тантра диван: 23 900 грн.

Купить эротическую мебель на OLX.ua.
Объявления по продаже тантра-дивана. Источник: OLX

Лубрикант с виброэффектом

Честно скажем, не знаем, что там по вибрациям, но такое объявление действительно можно встретить на страницах OLX. Автор объявления пишет, что есть разные вкусы: клубника, вишня, ягоды.

Стоит такой лубрикант 150 грн за флакон 10 мл.

Купить лубракант на OLX.ua.
Объявления по продаже лубриканта с вибро эффектом. Источник: OLX

Обезболивающий анальный лубрикант

Здесь комментировать – только портить. Но мы уверены, что каждый товар найдет своего покупателя.

Стоит лубрикант 99 гривен за 1 флакон емкостью 50 мл.

OLX 2023 - цены на лубриканты.
Объявления по продаже обезболивающего анального лубриканта. Источник: OLX

Презервативы оптом

Автор объявления уверяет, что резиновые изделия, которые он выставил на продажу, ультратонкие. Толщина – 0,04 мм. Кроме того, по словам продавца, эти презервативы лучше, чем продаваемые в аптеках. Срок годности презервативов – до 2027 года.

В комплекте с коробкой презервативов идет подарок – лубрикант с гиалуроновой кислотой. Как отмечает продавец, в отличие от классического силиконового лубриканта, эта смазка защищает кожу от высыхания. Также возможен опт – от 10 упаковок.

Цена за одну коробку (10 презервативов) – 199 гривен.

Купить презервативы на OLX.
Объявления по продаже презервативов. Источник: OLX

Лубрикант с ароматом банана

Это объявление вероятно для сладкоежек. С другой стороны, а почему бы лубриканту и не пахнуть бананом. Продавец уверяет, что смазка универсальга, поэтому может использоваться как для классического, так и для анального, или даже орального секса.

Стоит лубрикант со вкусом банана 150 гривен за флакон емкостью 200 мл.

Купить смазку на OLX.ua.
Объявления по продаже лубриканта со вкусом банана. Источник: OLX

Секс-комбинезон

Если вы прочли название следующего объявления и представили себе какую-то специальную робу, то вы ошибаетесь. Выглядит это гораздо лучше, чем рабочая форма. Продавец уверяет, что этот комбинезон-сетка имеет "универсальный" размер.

Стоит такое интим-белье 150 гривен.

Купить эротическое белье на доске объявлений OLX.ua.
Объявления по продаже секс-комбинезона. Источник: OLX

Боди с открытым доступом

Еще одно объявление по продаже эротического белья. Как пишет автор объявления, это белье даже не нужно снимать для того, чтобы заняться сексом. Кроме того, есть различные размеры и цвета.

Стоит такое боди 350 гривен.

Купить секс белье на OLX 2023
Объявления по продаже боди с открытым доступом. Источник: OLX

Интимные журналы

А это объявление для настоящих ценителей классики. Автор продает три эротических журнала: Penthouse, "№1" и "Интим контакт". Цена изданий разная — по Penthouse и "№1" автор объявления хочет выручить по 280 гривен, а вот "Интим контакт" автор объявления оценил на 100 гривен дешевле — в 180 гривен. Впрочем, вы можете стать счастливым обладателем всех трех изданий – за 650 гривен.

Купить секс журналы на OLX 2023
Объявления по продаже интимных журналов. Источник: OLX

БДСМ-аксессуары

Хотите добавить в вашу коллекцию игрушек аксессуары ручной работы? Тогда это объявление для вас. Автор пишет, что все эротические принадлежности изготовлены вручную из эко-кожи. В лоте 18 предметов.

За всю красоту автор хочет получить 3299 гривен.

Купить БДСМ-аксессуары на OLX.
Объявления по продаже БДСМ-аксессуаров. Источник: OLX

Плетка

Продолжаем БДСМ-тему. На очереди у нас объявления по продаже плетки, которая, между прочим, тоже ручной работы. Аксессуар изготовлен из натуральной кожи.

Стоит секс-плетка 380 гривен.

OLX БДСМ
Объявления по продаже плети. Источник: OLX

Книга "Интим-прически для соблазна"

Последнее объявление в нашей подборке. Наверняка понадобится "парикмахерам"-новичкам. В книге представлено большое разнообразие интимных причесок: 28 женских и 28 мужских.

"Вспомните, еще царские египтянки полностью выбривали всю растительность, покрывающую женские места; а божественная Мэрилин Монро обесцвечивала лобковые волосы, чтобы чувствовать себя блондинкой с головы до... ну вы сами понимаете", — пишет автор объявления.

Книгу с вариантами интимных причесок можно купить за 480 гривен.

Секс-литература на OLX 2023
Объявления по продаже книги "Интим-прически для соблазна". Источник: OLX

Напомним, мы собрали самые дорогие объявления на OLX. Там вы можете встретить и серьгу за миллиард гривен и туфли за сотни миллионов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас