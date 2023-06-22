Секс-игрушки на OLX.

БДСМ-аксессуары и качели удовольствий: какие интимные игрушки украинцы продают на OLX
Всемирная площадка с онлайн-объявлениями OLX славится своим разнообразием предложений – от автомобилей и мебели до электроники и одежды. И выставляют на этой платформе и более горячие штучки.
В очередной подборке Новини.LIVE – самые удивительные предложения игрушек для интимной жизни.
Спрей "для крепкого стояка"
Нужны ли здесь какие-то еще комментарии? Ну разве что автор объявления добавляет, что спрей-пролонгатор поможет мужчинам гарантированно избежать "нежелательных промахов интимного характера". В объявлении также отмечается, что при использовании этого спрея укрепляется эрекция, увеличивается чувствительность, нормализуется гормональный баланс и возобновляется любовный пыл.
Стоит спрей "для крепкого стояка" 585 гривен.
Спреи для минета с разными вкусами
Да, на OLX есть и такие интим-товары. Автор объявления утверждает, что этот спрей делает прелюдии более приятными и улучшает качество интимной близости. Для тех, кто печется за свою фигуру, следует отметить, что в этом лубриканте отсутствует сахар и искусственные подсластители.
В наличии есть разные вкусы:
- Мятный шоколад
- Клубника со сливками
- Шоколадная клубника
- Ванильное молоко
- Баунти
- Ванильное мороженое
- Черничное мороженое
- Банановое мороженое
- Сочный персик
- Медовая дыня
Стоят спреи для минета 180 гривен.
Эротический набор
Хотите затариться эротическими игрушками оптом? Автор следующего объявления предоставит вам такую возможность. Он продает набор секс-игрушек, состоящий из 13 предметов. В таком разнообразии каждый найдет себе что-нибудь по вкусу. Автор объявления уверяет, что набор новый.
Стоит набор секс-игрушек в 600 гривен.
Качели для взрослых
Автор этого объявления хочет внести немного экстрима в вашу интимную жизнь. Мало у кого дома есть интим-качели, а у вас может появиться. Конечно, если хотите.
Как отмечает продавец, качели украшены крепкими ремнями с надежными крепежами, регулируемыми по высоте. Рассчитана такая конструкция весом до 250 кг. К тому же, все качели изготавливаются индивидуально.
Стоит такое удовольствие 10500 грн.
Тантра-диван
Продолжаем "мебельную" тему. На этот раз вашему вниманию — тантра-диван. Выглядит очень футуристично.
"Диван с двумя волнами поражает своей красотой, в то время как другие могут не догадываться о его основном назначении — пылкий секс с десятками позиций", — отмечает автор объявления. Мы не будем с ним спорить.
Стоит тантра диван: 23 900 грн.
Лубрикант с виброэффектом
Честно скажем, не знаем, что там по вибрациям, но такое объявление действительно можно встретить на страницах OLX. Автор объявления пишет, что есть разные вкусы: клубника, вишня, ягоды.
Стоит такой лубрикант 150 грн за флакон 10 мл.
Обезболивающий анальный лубрикант
Здесь комментировать – только портить. Но мы уверены, что каждый товар найдет своего покупателя.
Стоит лубрикант 99 гривен за 1 флакон емкостью 50 мл.
Презервативы оптом
Автор объявления уверяет, что резиновые изделия, которые он выставил на продажу, ультратонкие. Толщина – 0,04 мм. Кроме того, по словам продавца, эти презервативы лучше, чем продаваемые в аптеках. Срок годности презервативов – до 2027 года.
В комплекте с коробкой презервативов идет подарок – лубрикант с гиалуроновой кислотой. Как отмечает продавец, в отличие от классического силиконового лубриканта, эта смазка защищает кожу от высыхания. Также возможен опт – от 10 упаковок.
Цена за одну коробку (10 презервативов) – 199 гривен.
Лубрикант с ароматом банана
Это объявление вероятно для сладкоежек. С другой стороны, а почему бы лубриканту и не пахнуть бананом. Продавец уверяет, что смазка универсальга, поэтому может использоваться как для классического, так и для анального, или даже орального секса.
Стоит лубрикант со вкусом банана 150 гривен за флакон емкостью 200 мл.
Секс-комбинезон
Если вы прочли название следующего объявления и представили себе какую-то специальную робу, то вы ошибаетесь. Выглядит это гораздо лучше, чем рабочая форма. Продавец уверяет, что этот комбинезон-сетка имеет "универсальный" размер.
Стоит такое интим-белье 150 гривен.
Боди с открытым доступом
Еще одно объявление по продаже эротического белья. Как пишет автор объявления, это белье даже не нужно снимать для того, чтобы заняться сексом. Кроме того, есть различные размеры и цвета.
Стоит такое боди 350 гривен.
Интимные журналы
А это объявление для настоящих ценителей классики. Автор продает три эротических журнала: Penthouse, "№1" и "Интим контакт". Цена изданий разная — по Penthouse и "№1" автор объявления хочет выручить по 280 гривен, а вот "Интим контакт" автор объявления оценил на 100 гривен дешевле — в 180 гривен. Впрочем, вы можете стать счастливым обладателем всех трех изданий – за 650 гривен.
БДСМ-аксессуары
Хотите добавить в вашу коллекцию игрушек аксессуары ручной работы? Тогда это объявление для вас. Автор пишет, что все эротические принадлежности изготовлены вручную из эко-кожи. В лоте 18 предметов.
За всю красоту автор хочет получить 3299 гривен.
Плетка
Продолжаем БДСМ-тему. На очереди у нас объявления по продаже плетки, которая, между прочим, тоже ручной работы. Аксессуар изготовлен из натуральной кожи.
Стоит секс-плетка 380 гривен.
Книга "Интим-прически для соблазна"
Последнее объявление в нашей подборке. Наверняка понадобится "парикмахерам"-новичкам. В книге представлено большое разнообразие интимных причесок: 28 женских и 28 мужских.
"Вспомните, еще царские египтянки полностью выбривали всю растительность, покрывающую женские места; а божественная Мэрилин Монро обесцвечивала лобковые волосы, чтобы чувствовать себя блондинкой с головы до... ну вы сами понимаете", — пишет автор объявления.
Книгу с вариантами интимных причесок можно купить за 480 гривен.
Напомним, мы собрали самые дорогие объявления на OLX. Там вы можете встретить и серьгу за миллиард гривен и туфли за сотни миллионов.