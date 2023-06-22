Секс-игрушки на OLX.

Удивленная девушка. Источник: krasavica.info

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Всемирная площадка с онлайн-объявлениями OLX славится своим разнообразием предложений – от автомобилей и мебели до электроники и одежды. И выставляют на этой платформе и более горячие штучки.

В очередной подборке Новини.LIVE – самые удивительные предложения игрушек для интимной жизни.

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Спрей "для крепкого стояка"

Нужны ли здесь какие-то еще комментарии? Ну разве что автор объявления добавляет, что спрей-пролонгатор поможет мужчинам гарантированно избежать "нежелательных промахов интимного характера". В объявлении также отмечается, что при использовании этого спрея укрепляется эрекция, увеличивается чувствительность, нормализуется гормональный баланс и возобновляется любовный пыл.

Стоит спрей "для крепкого стояка" 585 гривен.

Объявления по продаже спрея "для крепкого стояка". Источник: OLX

Спреи для минета с разными вкусами

Да, на OLX есть и такие интим-товары. Автор объявления утверждает, что этот спрей делает прелюдии более приятными и улучшает качество интимной близости. Для тех, кто печется за свою фигуру, следует отметить, что в этом лубриканте отсутствует сахар и искусственные подсластители.

В наличии есть разные вкусы:

Мятный шоколад

Клубника со сливками

Шоколадная клубника

Ванильное молоко

Баунти

Ванильное мороженое

Черничное мороженое

Банановое мороженое

Сочный персик

Медовая дыня

Стоят спреи для минета 180 гривен.

Объявления по продаже спрея для минета. Источник: OLX

Эротический набор

Хотите затариться эротическими игрушками оптом? Автор следующего объявления предоставит вам такую возможность. Он продает набор секс-игрушек, состоящий из 13 предметов. В таком разнообразии каждый найдет себе что-нибудь по вкусу. Автор объявления уверяет, что набор новый.

Стоит набор секс-игрушек в 600 гривен.

Объявления по продаже набора секс-игрушек. Источник: OLX

Качели для взрослых

Автор этого объявления хочет внести немного экстрима в вашу интимную жизнь. Мало у кого дома есть интим-качели, а у вас может появиться. Конечно, если хотите.

Как отмечает продавец, качели украшены крепкими ремнями с надежными крепежами, регулируемыми по высоте. Рассчитана такая конструкция весом до 250 кг. К тому же, все качели изготавливаются индивидуально.

Стоит такое удовольствие 10500 грн.

Объявления по продаже качели для взрослых. Источник: OLX

Тантра-диван

Продолжаем "мебельную" тему. На этот раз вашему вниманию — тантра-диван. Выглядит очень футуристично.

"Диван с двумя волнами поражает своей красотой, в то время как другие могут не догадываться о его основном назначении — пылкий секс с десятками позиций", — отмечает автор объявления. Мы не будем с ним спорить.

Стоит тантра диван: 23 900 грн.

Объявления по продаже тантра-дивана. Источник: OLX

Лубрикант с виброэффектом

Честно скажем, не знаем, что там по вибрациям, но такое объявление действительно можно встретить на страницах OLX. Автор объявления пишет, что есть разные вкусы: клубника, вишня, ягоды.

Стоит такой лубрикант 150 грн за флакон 10 мл.

Объявления по продаже лубриканта с вибро эффектом. Источник: OLX

Обезболивающий анальный лубрикант

Здесь комментировать – только портить. Но мы уверены, что каждый товар найдет своего покупателя.

Стоит лубрикант 99 гривен за 1 флакон емкостью 50 мл.

Объявления по продаже обезболивающего анального лубриканта. Источник: OLX

Презервативы оптом

Автор объявления уверяет, что резиновые изделия, которые он выставил на продажу, ультратонкие. Толщина – 0,04 мм. Кроме того, по словам продавца, эти презервативы лучше, чем продаваемые в аптеках. Срок годности презервативов – до 2027 года.

В комплекте с коробкой презервативов идет подарок – лубрикант с гиалуроновой кислотой. Как отмечает продавец, в отличие от классического силиконового лубриканта, эта смазка защищает кожу от высыхания. Также возможен опт – от 10 упаковок.

Цена за одну коробку (10 презервативов) – 199 гривен.

Объявления по продаже презервативов. Источник: OLX

Лубрикант с ароматом банана

Это объявление вероятно для сладкоежек. С другой стороны, а почему бы лубриканту и не пахнуть бананом. Продавец уверяет, что смазка универсальга, поэтому может использоваться как для классического, так и для анального, или даже орального секса.

Стоит лубрикант со вкусом банана 150 гривен за флакон емкостью 200 мл.

Объявления по продаже лубриканта со вкусом банана. Источник: OLX

Секс-комбинезон

Если вы прочли название следующего объявления и представили себе какую-то специальную робу, то вы ошибаетесь. Выглядит это гораздо лучше, чем рабочая форма. Продавец уверяет, что этот комбинезон-сетка имеет "универсальный" размер.

Стоит такое интим-белье 150 гривен.

Объявления по продаже секс-комбинезона. Источник: OLX

Боди с открытым доступом

Еще одно объявление по продаже эротического белья. Как пишет автор объявления, это белье даже не нужно снимать для того, чтобы заняться сексом. Кроме того, есть различные размеры и цвета.

Стоит такое боди 350 гривен.

Объявления по продаже боди с открытым доступом. Источник: OLX

Интимные журналы

А это объявление для настоящих ценителей классики. Автор продает три эротических журнала: Penthouse, "№1" и "Интим контакт". Цена изданий разная — по Penthouse и "№1" автор объявления хочет выручить по 280 гривен, а вот "Интим контакт" автор объявления оценил на 100 гривен дешевле — в 180 гривен. Впрочем, вы можете стать счастливым обладателем всех трех изданий – за 650 гривен.

Объявления по продаже интимных журналов. Источник: OLX

БДСМ-аксессуары

Хотите добавить в вашу коллекцию игрушек аксессуары ручной работы? Тогда это объявление для вас. Автор пишет, что все эротические принадлежности изготовлены вручную из эко-кожи. В лоте 18 предметов.

За всю красоту автор хочет получить 3299 гривен.

Объявления по продаже БДСМ-аксессуаров. Источник: OLX

Плетка

Продолжаем БДСМ-тему. На очереди у нас объявления по продаже плетки, которая, между прочим, тоже ручной работы. Аксессуар изготовлен из натуральной кожи.

Стоит секс-плетка 380 гривен.

Объявления по продаже плети. Источник: OLX

Книга "Интим-прически для соблазна"

Последнее объявление в нашей подборке. Наверняка понадобится "парикмахерам"-новичкам. В книге представлено большое разнообразие интимных причесок: 28 женских и 28 мужских.

"Вспомните, еще царские египтянки полностью выбривали всю растительность, покрывающую женские места; а божественная Мэрилин Монро обесцвечивала лобковые волосы, чтобы чувствовать себя блондинкой с головы до... ну вы сами понимаете", — пишет автор объявления.

Книгу с вариантами интимных причесок можно купить за 480 гривен.

Объявления по продаже книги "Интим-прически для соблазна". Источник: OLX

Напомним, мы собрали самые дорогие объявления на OLX. Там вы можете встретить и серьгу за миллиард гривен и туфли за сотни миллионов.