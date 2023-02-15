Белый дом готовит пакет финансовой помощи Украине на 10 млрд долларов

О новом пакете помощи в связи с годовщиной войны на следующей неделе

Администрация Президента Соединенных Штатов готовит очередной пакет финансовой помощи правительству Украины. Ожидается, что сумма будет составлять 10 миллиардов долларов.

Об этом проинформировал британский телеканал Sky News, ссылаясь на чиновников.

Когда объявят о новом пакете помощи

Как отметили источники, Администрация американского лидера готовит несколько заявлений для демонстрации непоколебимой поддержки Украины в связи с годовщиной украино-российской войны на следующей неделе.

Это будет включать в себя новые санкционные ограничения против россии, а также потенциальный пакет финансовой помощи на сумму 10 млрд долларов для украинского правительства для продолжения его функционирования.

Финансовая поддержка станет прямой бюджетной помощью правительства.

Также в ближайшие дни намерены объявить еще один крупный пакет военной помощи для Киева. Об этом ранее сообщало издание Financial Times.

Больше о помощи США

Напомним, ранее премьер Денис Шмігаль рассказал, что в январе 2023 года Украина получила от Европейского Союза и Соединенных Штатов 4,2 млрд долларов. В этом месяце планируют привлечь от США, Всемирного банка и других доноров еще более 2 млрд долларов.

Лидером военной поддержки Украины в 2022 году оставались США. Военная помощь от американских партнеров уже достигла 23 млрд евро.

Также мы писали, что у Минфина США нет никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине. Однако они будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.