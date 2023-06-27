Почему значительно подешевеет биткоин, – аналитик Bloomberg назвал причины

Биткоин может упасть до 20 тыс. дол. Фото: pixabay

Главная криптовалюта мира может потерять треть действующего курса. Причина – общий экономический кризис.

Аналитик Bloomberg Майк Макглоун в ежемесячном отчете спрогнозировал возможное падение биткоина до 20 тыс. дол. Среди потенциальных проблем, с которыми сталкивается BTC

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Улучшить ситуацию, по мнению Макглоуна, не поможет даже институциональный аппетит к криптовалютам со стороны BlackRock и других инвестиционных китов.

Аналитик Bloomberg, что и запуск биткоина-ETF в США не защитит биткоин от угроз. Так как падающая экономика снижает ликвидность для абсолютно всех активов. Учитывая возможную рецессию уже в ближайшие месяцы, ситуация с главной криптовалютой ухудшится.

В итоге Макглоун спрогнозировал, что биткоин, с большой вероятностью, будет торговаться около уровня поддержки в 20 тыс. дол., а не уровня сопротивления в 40 тыс. дол.

Как биткоин за неделю вырос на 20%

Ранее Федеральная резервная система США приостановила повышение процентных ставок. В результате чего рынки продемонстрировали рост, а BTC в апреле преодолел отметку в 30 тыс. дол. Так, главная криптовалюта впервые начала торговаться за 30 329 дол. Тогда за сутки BTC прибавил 5%, а через неделю — более 20%.

В настоящее время глава ФРС Джереми Пауэлл предполагает, что американское правительство возобновит повышение ставок. Хотя Пауэлл уверен в том, что сильные криптовалюты удержатся и в таких условиях.

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