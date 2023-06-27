Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Биткоин может обвалиться: аналитик Bloomberg назвал причины arrow

Биткоин может обвалиться: аналитик Bloomberg назвал причины

27 июня 2023 19:15
65dc81db-8aa7-428c-effc-569199d68200 - Артём Шац
Артём Шац
Редактор
Почему значительно подешевеет биткоин, – аналитик Bloomberg назвал причины
Биткоин может упасть до 20 тыс. дол. Фото: pixabay
65dc81db-8aa7-428c-effc-569199d68200 - Артём Шац
Артём Шац
Редактор

Главная криптовалюта мира может потерять треть действующего курса. Причина – общий экономический кризис.

Аналитик Bloomberg Майк Макглоун в ежемесячном отчете спрогнозировал возможное падение биткоина до 20 тыс. дол. Среди потенциальных проблем, с которыми сталкивается BTC

Читайте также:
  • возможный медвежий рынок;
  • репрессии центробанков

Улучшить ситуацию, по мнению Макглоуна, не поможет даже институциональный аппетит к криптовалютам со стороны BlackRock и других инвестиционных китов.

Аналитик Bloomberg, что и запуск биткоина-ETF в США не защитит биткоин от угроз. Так как падающая экономика снижает ликвидность для абсолютно всех активов. Учитывая возможную рецессию уже в ближайшие месяцы, ситуация с главной криптовалютой ухудшится.

В итоге Макглоун спрогнозировал, что биткоин, с большой вероятностью, будет торговаться около уровня поддержки в 20 тыс. дол., а не уровня сопротивления в 40 тыс. дол.

Как биткоин за неделю вырос на 20%

Ранее Федеральная резервная система США приостановила повышение процентных ставок. В результате чего рынки продемонстрировали рост, а BTC в апреле преодолел отметку в 30 тыс. дол. Так, главная криптовалюта впервые начала торговаться за 30 329 дол. Тогда за сутки BTC прибавил 5%, а через неделю — более 20%.

В настоящее время глава ФРС Джереми Пауэлл предполагает, что американское правительство возобновит повышение ставок. Хотя Пауэлл уверен в том, что сильные криптовалюты удержатся и в таких условиях.

Ранее мы публиковали ТОП 5 самой перспективной криптовалюты в 2023 году, кроме биткоина.

Также мы писали, как в Украине стране собираются урегулировать криптовалюту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз