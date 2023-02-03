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Биткоин может подорожать до $30 тысяч: обновленный прогноз аналитиков

3 февраля 2023 23:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Биткоин может подорожать до 30 тысяч долларов — обновленный прогноз аналитиков
BTC сейчас стоит 23,525 тыс. долларов
lis.jpg - Ксения Лисновская

В начале 2023 года Bitcoin (BTC) подорожал на около 40%, наверстав упущенное после резкого падения ниже 15 тысяч долларов осенью. В ближайший месяц популярнейшая мировая криптовалюта может достигнуть в стоимости 30 тысяч долларов.

Такие прогнозы по курсу на криптовалютном рынке дают аналитики.

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Курс BTC на бирже

По информации портала Мinfin, 3 февраля BTC, продолжая колебаться, стоит 23,525 тыс. долларов. За сутки потерял 1,29%, тогда как за неделю эта криптовалюта повысилась в цене на 2,17%, за месяц — на 41,06%. А за год обесценилась на 36,42% по отношению к доллару.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum за сутки снизилась в стоимости на 1,48% и сейчас торгуется на уровне 1,648 тыс. долларов. За неделю эта валюта подорожала на 2,86%, за месяц — на 35,72%. За год подешевела на 38,72%.

Перспективы Bitcoin

Стремительный взлет Bitcoin позволил банку Goldman Sachs назвать его лучшим активом в начале этого года, даже учитывая погрешности на риск.

По словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, цена BTC может повыситься до уровня в $30 тыс. за монету в феврале.

"Если в январе вы не успели купить криптовалюту, то в начале февраля рынок предоставит эту возможность", — отметил он.

Аналитик пояснил, что его рост стимулируют ожидания изменений в монетарной политике США в этом году. Также в начале каждого месяца США и другие страны обнародуют информацию об индексе деловой активности производственных секторов, что сориентирует инвесторов.

"Рост этих показателей даст стремительный скачок цен вверх, а снижение будет лишь сдерживающим рост фактором, но не сигналом распродаж. В целом статистика из Америки будет важнейшей для стремительных ценовых колебаний в первую неделю февраля" , — подчеркнул он.

Напомним, в начале ноября на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью.

Криптотрейдеры опасались, что проблемы FTX или в торговой фирме ее основателя Сэма Бенкмана-Фрида Alameda Research могут привести к принудительным продажам, которые могут коснуться не только FTT, биржевого токена платформы FTX, но и других криптовалют.

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