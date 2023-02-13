Биткоин продолжает падать — ситуация на рынке криптовалют

Продолжают терять в стоимости также альтокины

На криптовалютном рынке в начале недели сохраняются негативные тенденции предыдущих дней. Продолжают падать в стоимости и Bitcoin (BTC), и альтокины.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Ситуация на криптовалютном рынке 13 февраля

По информации криптобиржи, Bitcoin за эти сутки курс опустился на 1,88%. Сейчас криптовалюта стоит 21,550 тысячи долларов.

За неделю ВТС упал в цене на 6,36%, а за месяц повысился на 7,75%. За год обесценился на 49,15% по отношению к доллару.

Вторая по стоимости криптовалюта, Ethereum, торгуется на 3,63% ниже по сравнению с предыдущим показателем. За неделю эта валюта подешевела на 9,21%. Сейчас стоит 1,480 тысячи долларов. За год подешевела на 49,24%.

Курс других криптовалют по данным портала Мinfin:

Что следует знать

Примечательно, что в январе популярнейшая криптовалюта превзошла стоимость, которая была до обвала осенью, поднявшись до уровня более чем в 23 тысячи долларов. Во время овала в ноябре 2022 года ВТС опустился ниже 15 тысяч долларов, а до этого стоил 20 тысяч долларов.

Эксперты сообщали, что в результате снижения инфляции в США крупные инвесторы снова начали обращать внимание на рисковые активы в виде цифровых монет.

Напомним, первая половина 2023 года будет непростой на рынке криптовалют. Одни прогнозируют рост биткоина до 250 тысяч долларов, другие — падение до 5 тысяч. Хотя сейчас ситуация на рынке улучшилась, однако, сколько еще будет продолжаться подъем и когда начнется новая волна снижения — пока не могут сказать.

Также мы писали, что после обвала на криптовалютном рынке в США заявили о том, что индустрия криптовалют требует жесткого регулирования.