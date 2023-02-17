Биткоин снова обнадежил инвесторов — сколько сейчас стоит криптовалюта

ВТС находится на отметке 23,788 тыс. долларов

На криптовалютном рынке Bitcoin продолжает колебаться, но с устойчивой тенденцией к удорожанию. В пятницу, 17 февраля, ВТС находится на отметке 23,788 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные Мinfin.

Ситуация на рынке криптовалют

Примечательно, что накануне первая криптовалюта достигла самого высокого уровня с августа прошлого года — 24 900 долларов.

Однако за сутки снова потеряла 3,22%, тогда как за этот год выросла почти на 50% с примерно 16 500 долларов, когда снизилась в начале января из-за краха крупной криптобиржи FTX.

Перед этим биткоин превысил 24 000 долларов, однако тоже резко упал.

"Актив упал ниже 21 600 долларов за последние дни на фоне растущего беспокойства по поводу регулирования криптовалюты и будущих шагов ФРС по укрощению инфляции, но эти опасения казалось, быстро исчезли", — отмечают аналитики.

Сейчас криптовалюта снова набирает обороты, вселяя в себя веру инвесторов.

Ниже представлена информация о других капитализированных криптоактивах:

Больше о криптовалюте

Напомним, в начале ноября на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.

Криптотрейдеры опасались, что проблемы FTX или в торговой фирме ее основателя Сэма Бенкмана-Фрида Alameda Research могут привести к принудительным продажам, которые могут коснуться не только FTT, биржевого токена платформы FTX, но и других криптовалют.

После обвала на криптовалютном рынке в Администрации президента США заявили о том, что индустрия криптовалют нуждается в жестком регулировании, ведь американцы рискуют пострадать без должного надзора за криптовалютами. Поэтому там подчеркнули, что внимательно следят за крушением империи цифровых активов биржи FTX.