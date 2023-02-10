Биткоин дешевеет — сколько стоит криптовалюта 10 февраля

BTC с 3 по 10 февраля упал на 7,24%

За последнюю неделю криптовалютные инвесторы, которые держат Bitcoin, потеряли 7,24% прибыли из-за падения курса. Именно на столько "просел" BTC с 3 по 10 февраля.

Об этом свидетельствует информация на портале Мinfin.

Курс BTC на бирже

Так, в пятницу на криптовалютном рынке Bitcoin стоит 21,836 тысячи долларов. В то время как за месяц ему удалось повыситься на 25,23%. За год Bitcoin обесценился на 50,80% по отношению к доллару.

Криптовалюта Ethereum за сутки тоже снизилась в стоимости — сейчас торгуется на уровне 1,544 тыс. долларов. За неделю эта валюта подешевела на 6,32%, за месяц подорожала на 15,60%. За год снизилась в стоимости на 52,35%.

Курсы других монет 10 февраля:

Что говорят аналитики

Криптоаналитики считают, что в первой половине 2023 года ситуация на рынке будет непростой. Одни прогнозируют рост биткоина до 250 тысяч долларов, другие — падение до 5 тысяч.

Некоторые считают, что стоимость BTC может повыситься до 30 тыс. долларов до конца зимы. Сейчас инвесторы ожидают информацию об индексе деловой активности производственных секторов, которую обнародуют в начале каждого месяца.

В начале ноября прошлого года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью.

Напомним, криптовалютный брокер Genesis Global Holdco LLC подал заявление о банкротстве. Компании не удалось привлечь новые источники финансирования для решения проблем с ликвидностью, возникших после краха криптобиржи FTX.