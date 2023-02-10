Биткоин дешевеет — сколько стоит криптовалюта 10 февраля

Биткоин снова падает: сколько потеряли криптоинвесторы за неделю
За последнюю неделю криптовалютные инвесторы, которые держат Bitcoin, потеряли 7,24% прибыли из-за падения курса. Именно на столько "просел" BTC с 3 по 10 февраля.
Об этом свидетельствует информация на портале Мinfin.
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Курс BTC на бирже
Так, в пятницу на криптовалютном рынке Bitcoin стоит 21,836 тысячи долларов. В то время как за месяц ему удалось повыситься на 25,23%. За год Bitcoin обесценился на 50,80% по отношению к доллару.
Криптовалюта Ethereum за сутки тоже снизилась в стоимости — сейчас торгуется на уровне 1,544 тыс. долларов. За неделю эта валюта подешевела на 6,32%, за месяц подорожала на 15,60%. За год снизилась в стоимости на 52,35%.
Курсы других монет 10 февраля:
Что говорят аналитики
Криптоаналитики считают, что в первой половине 2023 года ситуация на рынке будет непростой. Одни прогнозируют рост биткоина до 250 тысяч долларов, другие — падение до 5 тысяч.
Некоторые считают, что стоимость BTC может повыситься до 30 тыс. долларов до конца зимы. Сейчас инвесторы ожидают информацию об индексе деловой активности производственных секторов, которую обнародуют в начале каждого месяца.
В начале ноября прошлого года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью.
Напомним, криптовалютный брокер Genesis Global Holdco LLC подал заявление о банкротстве. Компании не удалось привлечь новые источники финансирования для решения проблем с ликвидностью, возникших после краха криптобиржи FTX.