Бюджет-2024 — финансирование сферы культуры урежут

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В правительстве работают над ключевыми цифрами, которые заложат в проект Государственного бюджета на 2024 год. Уже известно, как изменится финансирование сферы культуры.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Министерства культуры и информполитики Ростислав Карандеев, информирует Интерфакс-Украина.

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По словам Карандеева, объем заложенных средств на следующий год на область культуры будет значительно меньше, чем на текущий.

Согласно показателям, обнародованным Министерством финансов, сумма уменьшится на 160 млн гривен.

"Сумма будет составлять чуть более 8 миллиардов на всю отрасль", — сообщил и.о. министра культуры.

При этом более 85% средств должны направить только на оплату труда и обеспечение работы украинских деятелей культуры. Остальные деньги будут направлены на оплату жилищно-коммунальных услуг и мероприятия по охране и сохранению культурного наследия, поддержку художественного образования в стране.

В Министерстве культуры и информполитики, формируя бюджетный запрос на 2024 год, определили два приоритета:

обеспечение всех потребностей учреждений и организаций в реализации мер по охране, сохранению и содержанию наследия;

вопросы художественного образования: планирование будущего, которое за 5-10 лет должно выйти на довоенный уровень.

Что еще стоит знать

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2024 год пока нет проекта закона о внесении изменений в налоговую сферу. В Министерстве финансов не предусматривается ее обновление.

Еще в 2023 году круглосуточный информационный марафон "Єдині новини "UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.

Также мы писали, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9346-1, предусматривающий ограничение изменений госбюджета. Его отправили на рассмотрение главе государства еще 2 августа.