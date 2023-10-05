Что не так с инициативой забрать налоги с зарплат военных из региональных бюджетов

Гривны. Фото: Новости.

"Военный" налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — довольно противоречивое явление. Громады, на территории которых зарегистрированы воинские части, неожиданно получили мощный финансовый ресурс, к освоению которого они оказались просто не готовы.

Об этом заявил замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE, объясняя причины возникновения правительственной инициативы по передаче сумм налога на зарплаты военных из региональных бюджетов в центральный государственный бюджет.

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Ярослав Жалило. Фото: УНИАН

По его словам, значительная часть этих средств просто осела без движения на счетах Госказначейства. А во многих случаях эффективность расходования средств справедливо вызвала значительные нарекания.

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При этом, отмечает ученый, этот ресурс никак не связан ни с действиями, ни с потребностями громад. Поэтому этот вопрос требовал специфического решения, предложенного в проекте бюджета-2024.

Вместе с тем, инициаторам этого решения следовало бы подойти к нему более благоразумно. Ведь следует учесть ряд особенностей.

Что нужно было сделать иначе

Во-первых, отмечает собеседник Новини.LIVE, общины существенно потеряли в возможностях получить "гражданский" НДФЛ: от мобилизованных членов общин; там, где люди выехали из зон риска; где произошло сворачивание местного бизнеса. Поэтому кое-где, особенно в приближенных к зоне боевых действий громадах, "военный" НДФЛ играл важную роль.

Во-вторых, значительная часть громад должна выполнять обусловленные войной задачи по восстановлению разрушенного, нередко — по поддержанию повседневного функционирования подразделений ВСУ и т.д.

В-третьих, в бюджетах громад, на территории которых были постоянно дислоцированы воинские части, НДФЛ от них составлял стабильную часть бюджета. Поэтому, чтобы не навредить важному процессу сохранения и укрепления дееспособности громад, следовало бы принять компромиссные решения: а) изъять в госбюджет не весь военный НДФЛ, а часть, например, составляющую превышение его уплаты в мирное время; б) не применять изъятия в отношении громад, относящихся к зонам боевых действий и территорий восстановления; в) наработать механизм направления части НДФЛ мобилизованного в бюджет громади, откуда его мобилизовали — для компенсации громаде временной потери работника и налогоплательщика.

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Напомним, 15 сентября Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

В рамках разработки проекта государственного бюджета Кабинет Министров предложил перенаправить средства от налогов на зарплату военных из региональных бюджетов в центральный государственный бюджет. Такая норма заложена в законопроекте №10037. В документе, в частности, предлагаются соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.

По оценкам народного депутата, замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, речь идет о 70-90 млрд гривен дополнительных поступлений в центральный бюджет в год. Это зависит от того, сколько денег выделят на зарплаты военным.

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О том, как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство, вы можете почитать в интервью с депутатом Железняком.