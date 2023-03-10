Помощь беженцам в Польше — украинцы должны вернуть часть соцпомощи

Речь идет о сумме 2 млн злотых

Власти Польши планируют взыскать с украинских беженцев неправомерно выплаченную социальную помощь. Речь идет о сумме 2 млн злотых.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Что нарушили украинцы

Такую сумму помощи выплатило беженцам учреждение социального страхования (ZUS) после того, как они покинули Польшу более чем на 30 дней, без предупреждений.

"Учреждение социального страхования (ZUS) принимает последовательные решения по неправомерно полученным выплатам и обязывает бенефициаров вернуть их", — рассказали в ZUS.

По словам спикера ZUS Павела Жебровского, если украинский беженец хотел получать помощь в Польше, то не имел права оставлять ее больше, чем на 30 дней.

Он пояснил, что в январе 2023 года заработали изменения в законодательстве по помощи гражданам Украины. Согласно им, выплата помощи украинцам, пребывание которых в Польше считается легальным, будет прекращена, если получатель помощи или ребенок, на которого назначена помощь, выезжает за пределы Польши на более чем 30 дней.

Благодаря данной поправке, ZUS предоставили доступ к реестру Пограничной службы и информации о датах въезда и выезда украинцев с территории Польши.

Только за месяц, когда действовало положение о помощи, ZUS прекратил выплаты пособия около 3,2 тыс. гражданам Украины.

Как не потерять выплаты

В то же время Жебровский пояснил, что если украинцы вернутся в Польшу в течение 30 дней, считая с даты выезда, то не лишатся легального пребывания в Польше, а выплаты помощи возобновят.

Напомним, что в Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан Украины. Условия ужесточились.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и становились предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.