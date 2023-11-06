Релоцированный бизнес может получить финансовую помощь

Релоцированный бизнес. Фото: hub.kyivstar.ua

Украинские бизнесы, которые в результате военных действий релоцировались или находятся в процессе релокации, могут получить финансовую помощь.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Программа поможет малому и среднему бизнесу адаптироваться к новым условиям, а также сохранить рабочие места для пострадавшего в результате боевых действий населения и внутренне перемещенных лиц. Ее реализует международная гуманитарная организация Mercy Corps совместно с ОО "Вест Юкрейн Диджитал".

Какие условия программы помощи бизнесу

Приоритет предоставляется тем бизнесам, которые релоцировались или находятся в процессе релокации в Киевскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области.

Средний размер финансовой помощи составляет 20 тысяч долларов США в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ. Она предоставляется на покупку основных средств.

Требования к получателям помощи следующие:

официальная регистрация и отсутствие юридических и правовых препятствий для предпринимательской деятельности согласно требованиям законодательства;

создание или сохранение минимум трех рабочих мест для ВПЛ или пострадавшего населения;

инвестиция собственных средств на восстановление или расширение бизнес-деятельности в размере до 50% от суммы финансовой помощи.

Отбор участников будет осуществляться на конкурсной основе согласно следующим критериям:

четкая аргументация необходимости предоставления финансовой помощи;

соответствие бизнес-идеи условиям и целям программы поддержки;

жизнеспособность бизнес-идеи, предполагающая увеличение прибыли в результате внедрения;

реалистичность бизнес-плана и понимание его реализации;

опыт ведения бизнеса;

отсутствие замечаний к деловой репутации заявителя.

Подача заявки на участие в этой программе возможна только после обязательной регистрации на главной странице Mercy Corps.

Заявки принимаются до момента набора требуемого количества кандидатов.

За дополнительной информацией по участию в программе можно обращаться по номеру: (097) 342-16-46.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что государственный Ощадбанк с 1 ноября 2023 года начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Украинские компании могут получить гранты, покрывающие до 30% стоимости инвестиционного проекта.

Приоритетными отраслями для финансирования являются пищевая и текстильная промышленность, переработка и экспорт продукции украинского производства.

Кроме этого, в фокусе программы — релоцированные предприятия и бизнес на деоккупированных территориях.

Компании могут получить финансирование в сумме до 30 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

В грантовой программе могут участвовать предприятия, имеющие до 250 работников и годовой доход до 10 млн евро, не получавшие международную техническую помощь с 1 февраля 2022 года и не имеющие задолженности перед госбюджетом.

Очень важна позитивная кредитная история.

Также следует помнить, что с 1 декабря в Украине возвращаются плановые документальные проверки бизнеса.