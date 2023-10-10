Деньги на оборону – в 2024 году около 21% ВВП уйдет на армию

Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

В 2024 году на оборону из государственной казны направят 21,6% валового внутреннего продукта. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны ввел президент Президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном портале Офиса президента.

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Совбез решил, чтобы украинское правительство во время доработки проекта закона о госбюджете-2024 году предусмотрело финансирование сферы национальной безопасности и обороны в размере не менее 1 692,6 млрд грн.

О финансировании этой сферы Аппарат СНБО должен узнавать ежемесячно до 15 числа. В решении также говорится, что органы оборонной сферы должны в течение 2024 года уменьшить дебиторский долг (средства, которые начисляют предприятию от покупателей за товары и услуги, проданные взаймы).

Источник: ОП

Бюджет на 2024 год

Ранее правительство утвердило проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" с уровнем доходов в 1,746 трлн грн, расходов 3,108 трлн грн и объемом дефицита 1,593 трлн грн.

Предполагалось, что более половины средств будет направлено на сектор обороны и безопасности — в объеме 1,685 трлн грн. Сумма превышала прошлогоднюю на 113 млрд грн.

Вторым приоритетом в бюджете станет соцсфера, на которую выделят 469 млрд грн, что на 25 млрд гривен больше предыдущего года.

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Напомним, недавно депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) поддержали в целом увеличение финансирования в Государственном бюджете на 2023 год. Сумма выросла на 322,6 млрд грн, увеличив общий объем расходов до рекордного уровня.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский рассказал, чего следует ожидать в государственном бюджете на 2024 год. При этом он обсудил ключевые моменты будущего бюджета с главой правительства Денисом Шмыгалем и финансовым министром Сергеем Марченко.