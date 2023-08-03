Помощь в 5,3 млрд долларов от Запада — в Раде рассказали, как финансируют пенсии и зарплаты

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и зарплат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.

Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

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Финансирование соцвыплат и зарплат в июле

Как отметил руководитель комитета, в прошлом месяце международные партнеры выделили Украине 5,3 миллиарда долларов. Деньги пошли в государственный бюджет Украины и направили на выполнение социальных обязательств государства.

Речь идет о выплате пенсий, зарплат в бюджетной сфере, разных пособий украинцам, финансировании сфер здравоохранения, а также образования.

Международная финансовая поддержка

По его словам, в частности, привлекли льготное финансирование:

1,67 миллиарда долларов от Европейского Союза (ЕС) (в виде макрофинансовой помощи со сроком погашения кредита — 35 лет, с обслуживанием за счет государств ЕС);

1,5 миллиарда долларов от Японии. Финансы поступили через Трастовый фонд Всемирного банка ADVANCE Ukraine;

890 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ), что явилось результатом успешного первого просмотра программы в рамках Extended Fund Facility.

Также страна получила 1,25 млрд долларов гранта от Соединенных Штатов в рамках программы Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Всего с начала года поступило в бюджет более 28 миллиардов долларов США внешнего финансирования.

"Благодарны всем нашим международным партнерам за помощь и поддержку! Благодаря этому имеем стабильную и прогнозируемую ситуацию с финансированием первоочередных потребностей государства", — написал Гетманцев.

Следует отметить, что по данным Госказначейства, объем полученной финансовой помощи от партнеров в июне составил 44,4 млрд гривен. Деньги поступили от США и Финляндии.

В мае объем средств, полученных Украиной в виде международной помощи (грантов), составил 45,7 млрд гривен. Средства поступили от США, сообщали в правительстве.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Украина получила очередной грант в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов. Такие деньги предоставили через мультидонорский целевой фонд Всемирного банка.

Также мы писали, что Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.