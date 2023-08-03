Помощь в 5,3 млрд долларов от Запада — в Раде рассказали, как финансируют пенсии и зарплаты

Около 5,3 млрд долларов: в Раде рассказали, как финансируют пенсии и зарплаты
В Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и зарплат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.
Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
Финансирование соцвыплат и зарплат в июле
Как отметил руководитель комитета, в прошлом месяце международные партнеры выделили Украине 5,3 миллиарда долларов. Деньги пошли в государственный бюджет Украины и направили на выполнение социальных обязательств государства.
Речь идет о выплате пенсий, зарплат в бюджетной сфере, разных пособий украинцам, финансировании сфер здравоохранения, а также образования.
Международная финансовая поддержка
По его словам, в частности, привлекли льготное финансирование:
- 1,67 миллиарда долларов от Европейского Союза (ЕС) (в виде макрофинансовой помощи со сроком погашения кредита — 35 лет, с обслуживанием за счет государств ЕС);
- 1,5 миллиарда долларов от Японии. Финансы поступили через Трастовый фонд Всемирного банка ADVANCE Ukraine;
- 890 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ), что явилось результатом успешного первого просмотра программы в рамках Extended Fund Facility.
Также страна получила 1,25 млрд долларов гранта от Соединенных Штатов в рамках программы Всемирного банка PEACE in Ukraine.
Всего с начала года поступило в бюджет более 28 миллиардов долларов США внешнего финансирования.
"Благодарны всем нашим международным партнерам за помощь и поддержку! Благодаря этому имеем стабильную и прогнозируемую ситуацию с финансированием первоочередных потребностей государства", — написал Гетманцев.
Следует отметить, что по данным Госказначейства, объем полученной финансовой помощи от партнеров в июне составил 44,4 млрд гривен. Деньги поступили от США и Финляндии.
В мае объем средств, полученных Украиной в виде международной помощи (грантов), составил 45,7 млрд гривен. Средства поступили от США, сообщали в правительстве.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее Украина получила очередной грант в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов. Такие деньги предоставили через мультидонорский целевой фонд Всемирного банка.
Также мы писали, что Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.