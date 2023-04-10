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Грязные деньги: какая валюта содержит больше микробов

10 апреля 2023 05:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На каких банкнотах больше микробов. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Одними из самых загрязненных вещей считаются бумажные деньги, поскольку люди часто их берут немытыми руками. А на каких банкнотах больше микробов — на гривнах или долларах — решил изучить химик Глеб Репич.

О своем исследовании он поделился на странице в Instagram.

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Для эксперимента исследователь взял посев из 500-гривневой купюры и 100-долларовой и поставил образцы в термостат в сутки.

Кто живет на банкнотах

"Честно, я в шоке. На гривнах выросли протеи — род бактерий, которым характерна изменчивость. Образец из центра бактериальной колонии выглядит как кокобациллы — что-то среднее между продолговатыми палочками и шаровидными коками. Но если взять образец с края колонии, то бактерии типичных длинных палочек. То есть бацилл" , — объясняет эксперт.

При этом он добавил, что на обеих купюрах количество микробов невелико.

"Хотя на гривнах больше. Потому что на количество микробов указывают количество выросших колоний, а не их размер" , — признается химик.

Также учёный указывает, что низкую загрязненность бумажных банкнот можно объяснить просто. Бумажные деньги все больше вытесняют электронные средства оплаты.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gleb Repich (@glebrepich)

Напомним, королевская семья обогатилась на миллиард фунтов благодаря спорным имениям. Расследование установило полный масштаб доходов, получаемых членами королевской семьи от герцогств Ланкастер и Корнуолл, обладающих гигантскими земельными участками и недвижимостью по всей Англии.

 

 

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