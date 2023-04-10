Грязные деньги: какая валюта содержит больше микробов

На каких банкнотах больше микробов. Фото: google.com

Одними из самых загрязненных вещей считаются бумажные деньги, поскольку люди часто их берут немытыми руками. А на каких банкнотах больше микробов — на гривнах или долларах — решил изучить химик Глеб Репич.

О своем исследовании он поделился на странице в Instagram.

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Для эксперимента исследователь взял посев из 500-гривневой купюры и 100-долларовой и поставил образцы в термостат в сутки.

Кто живет на банкнотах

"Честно, я в шоке. На гривнах выросли протеи — род бактерий, которым характерна изменчивость. Образец из центра бактериальной колонии выглядит как кокобациллы — что-то среднее между продолговатыми палочками и шаровидными коками. Но если взять образец с края колонии, то бактерии типичных длинных палочек. То есть бацилл" , — объясняет эксперт.

При этом он добавил, что на обеих купюрах количество микробов невелико.

"Хотя на гривнах больше. Потому что на количество микробов указывают количество выросших колоний, а не их размер" , — признается химик.

Также учёный указывает, что низкую загрязненность бумажных банкнот можно объяснить просто. Бумажные деньги все больше вытесняют электронные средства оплаты.

Напомним, королевская семья обогатилась на миллиард фунтов благодаря спорным имениям. Расследование установило полный масштаб доходов, получаемых членами королевской семьи от герцогств Ланкастер и Корнуолл, обладающих гигантскими земельными участками и недвижимостью по всей Англии.