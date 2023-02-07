Как получить помощь от Красного Креста на аренду жилья в Польше

Польский Красный Крест выделит деньги на аренду жилья 100 украинским семьям

Как известно, с 1 февраля Польша больше не компенсирует украинцам плату за бесплатное проживание, и они должны самостоятельно оплачивать жилье. Потому польский Красный Крест будет помогать украинским беженцам в Надажине с оплатой аренды жилья. В общей сложности организация планирует выделить деньги для 100 семей.

Кто может рассчитывать на помощь от Красного Креста и как ее получить, информирует РАР.

Отметим, что программу реализует Польский Красный Крест и Министерство внутренних дел и администрации. Как комментирует заместитель министра внутренних дел и администрации Павел Шефернакер:

"Государство не может профинансировать винаем жилья украинским беженцам и именно поэтому мы сотрудничаем с неправительственными организациями, в том числе с международными, имеющими на это средства".

Кто может получить помощь от Красного Креста

На помощь с оплатой аренды могут рассчитывать украинцы, проживающие сейчас в центре пребывания беженцев в Надажине (расположен примерно в 20 км юго-западнее Варшавы).

Известно, что в городе проживает 990 украинских беженцев. Большинство из них – это пожилые люди и люди с инвалидностью. В рамках программы помощи Польский Красный Крест выделит деньги на аренду жилья 100 украинским семьям, наиболее нуждающимся в помощи.

Центр коллективного размещения в Надажине является центром самого низкого стандарта, поскольку расположен в помещении выставочного центра Ptak Warsaw Expo.

Как правило, украинские беженцы находятся в нем несколько дней, а затем отправляются в планируемые места пребывания. Впрочем, некоторые категории украинских беженцев задерживаются в нем на более длительный срок.

Как получить помощь

Реализация программы должна начаться в ближайшее время после проведения процедур регистрации и верификации ее участников. Зарегистрироваться можно в Центре коллективного размещения в Надажине.

Специалисты Fundacji Odbudowy Odpornosci проводят психологическую подготовку беженцев, чтобы они могли спокойно покинуть центр и стать самостоятельными.

Кроме того, когда приложение начнется, специальные люди будут проверять, как живут беженцы в новых условиях.

Какая сумма финансирования аренды жилья

Сумма финансирования находится в зависимости от площади помещения. Но она будет колебаться от 425 до 700 евро.

Финансирование будет распределяться следующим образом:

за однокомнатную квартиру - 425 евро в месяц;

за двухкомнатную квартиру – 500 евро в месяц;

за трехкомнатную квартиру - 700 евро в месяц.

Так что чем больше площадь жилья, тем больше будет сумма финансирования.

Квартиры будут искать как в Надежине, так и в ближайших окрестностях. Главное условие – жилье должно попадать под заявленный ценовой диапазон.

Сколько времени будет покрываться аренда жилья

Согласно условиям программы, аренда жилья будет покрываться полгода. Именно поэтому ищут жилье в таком ценовом диапазоне. Важно, чтобы после того, как истечет полугодовой срок, украинские беженцы могли и дальше арендовать жилье по той же цене.

"Это комплексно разработанная программа. Мы занимаемся вопросом аренды жилья в ближайших окрестностях, которое будет безопасным и доступным в ценовом диапазоне. Мы пытаемся действовать, опираясь на опыт международных и польских организаций, а также обращая внимание на реакцию со стороны нуждающихся", — подчеркивает президент окружного совета Мазовии Михал Миколайчук.

Кроме процесса верификации участников программы, также проводятся психологические консультации с украинскими беженцами. Украинцев готовят, чтобы они могли покинуть центр для размещения беженцев и стать самостоятельными.

Если программа успешно заработает, возможно, будет оказана помощь украинским беженцам, проживающим в других регионах Польши.

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