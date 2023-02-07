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Красный Крест будет оплачивать украинским беженцам аренду жилья в Польше: кто и как может получить помощь

7 февраля 2023 17:45
оновлено: 17:32
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как получить помощь от Красного Креста на аренду жилья в Польше
Польский Красный Крест выделит деньги на аренду жилья 100 украинским семьям
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Как известно, с 1 февраля Польша больше не компенсирует украинцам плату за бесплатное проживание, и они должны самостоятельно оплачивать жилье. Потому польский Красный Крест будет помогать украинским беженцам в Надажине с оплатой аренды жилья. В общей сложности организация планирует выделить деньги для 100 семей.

Кто может рассчитывать на помощь от Красного Креста и как ее получить, информирует РАР.

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Отметим, что программу реализует Польский Красный Крест и Министерство внутренних дел и администрации. Как комментирует заместитель министра внутренних дел и администрации Павел Шефернакер:

"Государство не может профинансировать винаем жилья украинским беженцам и именно поэтому мы сотрудничаем с неправительственными организациями, в том числе с международными, имеющими на это средства".

Кто может получить помощь от Красного Креста

На помощь с оплатой аренды могут рассчитывать украинцы, проживающие сейчас в центре пребывания беженцев в Надажине (расположен примерно в 20 км юго-западнее Варшавы).

Известно, что в городе проживает 990 украинских беженцев. Большинство из них – это пожилые люди и люди с инвалидностью. В рамках программы помощи Польский Красный Крест выделит деньги на аренду жилья 100 украинским семьям, наиболее нуждающимся в помощи.

Центр коллективного размещения в Надажине является центром самого низкого стандарта, поскольку расположен в помещении выставочного центра Ptak Warsaw Expo.

Как правило, украинские беженцы находятся в нем несколько дней, а затем отправляются в планируемые места пребывания. Впрочем, некоторые категории украинских беженцев задерживаются в нем на более длительный срок.

Кто может получить помощь от Красного Креста

Как получить помощь

Реализация программы должна начаться в ближайшее время после проведения процедур регистрации и верификации ее участников. Зарегистрироваться можно в Центре коллективного размещения в Надажине.

Специалисты Fundacji Odbudowy Odpornosci проводят психологическую подготовку беженцев, чтобы они могли спокойно покинуть центр и стать самостоятельными.

Кроме того, когда приложение начнется, специальные люди будут проверять, как живут беженцы в новых условиях.

Какая сумма финансирования аренды жилья

Какая сумма финансирования аренды жилья

Сумма финансирования находится в зависимости от площади помещения. Но она будет колебаться от 425 до 700 евро.

Финансирование будет распределяться следующим образом:

  • за однокомнатную квартиру - 425 евро в месяц;
  • за двухкомнатную квартиру – 500 евро в месяц;
  • за трехкомнатную квартиру - 700 евро в месяц.

Так что чем больше площадь жилья, тем больше будет сумма финансирования.

Квартиры будут искать как в Надежине, так и в ближайших окрестностях. Главное условие – жилье должно попадать под заявленный ценовой диапазон.

Сколько времени будет покрываться аренда жилья

Сколько времени будет покрываться аренда жилья

Согласно условиям программы, аренда жилья будет покрываться полгода. Именно поэтому ищут жилье в таком ценовом диапазоне. Важно, чтобы после того, как истечет полугодовой срок, украинские беженцы могли и дальше арендовать жилье по той же цене.

"Это комплексно разработанная программа. Мы занимаемся вопросом аренды жилья в ближайших окрестностях, которое будет безопасным и доступным в ценовом диапазоне. Мы пытаемся действовать, опираясь на опыт международных и польских организаций, а также обращая внимание на реакцию со стороны нуждающихся", — подчеркивает президент окружного совета Мазовии Михал Миколайчук.

Кроме процесса верификации участников программы, также проводятся психологические консультации с украинскими беженцами. Украинцев готовят, чтобы они могли покинуть центр для размещения беженцев и стать самостоятельными.

Если программа успешно заработает, возможно, будет оказана помощь украинским беженцам, проживающим в других регионах Польши.

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Напомним, мы писали, что в Польше с 1 февраля украинские беженцы снова смогут подавать заявки на финансовую помощь на ребенка до 18 лет. Всем желающим получать выплаты "500+" следует пройти регистрацию до 30 апреля 2023 года.

Также в Польше подкорректировали правила пребывания и оказания помощи гражданам Украины, которые выехали в эту страну из-за войны. Депутаты Сейма поддержали изменения в соответствующий закон.

Кроме того, мы рассказывали, что в Польше подкорректировали правила пребывания и оказания помощи для граждан Украины, которые выехали в эту страну из-за войны. Депутаты Сейма поддержали изменения в соответствующий закон.

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