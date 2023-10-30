Курс доллара в 2024 году — что будет с валютой по мнению Dragon Capital

Ждать ли заоблачного курса доллара в 2024 году — прогноз Dragon Capital
Аналитики компании Dragon Capital обновили прогноз по курсу доллара и инфляции. В частности, ожидают положительные изменения относительно курса валют.
Об этом говорится на портале Dragon Capital.
Прогноз Dragon Capital на конец 2023-го и 2024 год
Как отмечается, курс американской валюты будет составлять 37 грн за доллар до конца текущего года. Предыдущие ожидания — на уровне 37,5 грн за доллар. Также оптимистично настроены по валютному курсу на следующий год.
"Мы улучшаем наш прогноз курса гривны к доллару США, ожидая, что он составит 37 грн/долл. до конца текущего года (по сравнению с предыдущим прогнозом 37,5 грн/долл.) и 39 грн/долл до конца 2024 года (по сравнению с 41 грн/долл.)", — говорится в сообщении.
Важную роль в ценообразовании доллара будет играть Национальный банк Украины (НБУ).
"В условиях продолжающейся войны валютно-курсовая стабильность останется ключевой целью для Нацбанка, несмотря на недавний переход к управляемо-гибкому курсу", — подчеркивают аналитики.
В то же время продолжение военных действий будет означать, что украинская экономика не получит толчка от частичного возвращения граждан, выезжавших за границу, и улучшения экономических настроений.
Остаются три ключевых фактора, которые будут влиять на экономику:
- военные действия;
- повреждение объектов критической инфраструктуры;
- объем и темп поступления финансов от международных партнеров.
Прогноз инфляции к концу текущего года снизили на 3,0 п.п. — до 6,0% г/г.
Причиной называют более существенное, чем ожидали, сокращение фундаментального давления в последнее время и повышение прогнозного урожая для отдельных культур (в частности, овощи, гречка).
В то же время в 2024 году показатель инфляции может ускориться до 8,0%. Главный фактор — увеличение внутренних цен на товары сельскохозяйственного назначения в результате частично возобновления работы портов Черного моря.
Какой сейчас курс доллара
По информации портала Minfin, 30 октября в банках средний курс доллара следующий:
- 37,50 грн — в покупке;
- 38,05 — в продаже.
Официальный курс Национального банка составляет 36,42 гривны за доллар.
Курс валют 30 октября
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Ранее мы писали, что находящиеся за рубежом украинские граждане стали меньше тратить денег. Объем снижения финансовых расходов составляет несколько миллионов гривен ежемесячно.
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