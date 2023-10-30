Курс доллара в 2024 году — что будет с валютой по мнению Dragon Capital

Валюта в кассе банка. Фото: Unplush

Аналитики компании Dragon Capital обновили прогноз по курсу доллара и инфляции. В частности, ожидают положительные изменения относительно курса валют.

Об этом говорится на портале Dragon Capital.

Читайте также:

Прогноз Dragon Capital на конец 2023-го и 2024 год

Как отмечается, курс американской валюты будет составлять 37 грн за доллар до конца текущего года. Предыдущие ожидания — на уровне 37,5 грн за доллар. Также оптимистично настроены по валютному курсу на следующий год.

"Мы улучшаем наш прогноз курса гривны к доллару США, ожидая, что он составит 37 грн/долл. до конца текущего года (по сравнению с предыдущим прогнозом 37,5 грн/долл.) и 39 грн/долл до конца 2024 года (по сравнению с 41 грн/долл.)", — говорится в сообщении.

Важную роль в ценообразовании доллара будет играть Национальный банк Украины (НБУ).

"В условиях продолжающейся войны валютно-курсовая стабильность останется ключевой целью для Нацбанка, несмотря на недавний переход к управляемо-гибкому курсу", — подчеркивают аналитики.

В то же время продолжение военных действий будет означать, что украинская экономика не получит толчка от частичного возвращения граждан, выезжавших за границу, и улучшения экономических настроений.

Остаются три ключевых фактора, которые будут влиять на экономику:

военные действия;

повреждение объектов критической инфраструктуры;

объем и темп поступления финансов от международных партнеров.

Прогноз инфляции к концу текущего года снизили на 3,0 п.п. — до 6,0% г/г.

Причиной называют более существенное, чем ожидали, сокращение фундаментального давления в последнее время и повышение прогнозного урожая для отдельных культур (в частности, овощи, гречка).

В то же время в 2024 году показатель инфляции может ускориться до 8,0%. Главный фактор — увеличение внутренних цен на товары сельскохозяйственного назначения в результате частично возобновления работы портов Черного моря.

Какой сейчас курс доллара

По информации портала Minfin, 30 октября в банках средний курс доллара следующий:

37,50 грн — в покупке;

38,05 — в продаже.

Официальный курс Национального банка составляет 36,42 гривны за доллар.

Курс валют 30 октября

Источник: Minfin

Больше о валюте

Ранее мы писали, что находящиеся за рубежом украинские граждане стали меньше тратить денег. Объем снижения финансовых расходов составляет несколько миллионов гривен ежемесячно.

Также мы писали, что эксперты рассказали о главных угрозах поступления в Украину меньшего объема валюты. С середины лета 2023 года Национальный банк начал отчитываться об увеличении дефицита платежного баланса.