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Стоит ли украинцам покупать валюту: мнение Гетманцева

20 марта 2023 11:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Курс доллара в Украине: Гетманцев посоветовал, стоит ли покупать валюту
Стоит ли покупать валюту в Украине
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В условиях полномасштабной войны курс доллара в Украине зафиксирован, но с февраля заметны изменения по укреплению гривны.

Стоит ли украинцам в условиях военного положения покупать валюту, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

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"Целесообразность покупки валюты — личный выбор граждан. Те, кто покупал валюты в начале января, например, потеряли, если будут менять валюту сейчас. Если есть потребность в диверсификации сбережений, то советовал бы воспользоваться специальными депозитными продуктами", — отметил Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев рассказал для Новини.LIVE, как будет меняться курс доллара весной 2023 года.

20 марта Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро повысился в стоимости на несколько копеек, доллар — неизменен.

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