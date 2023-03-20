Курс доллара в Украине: Гетманцев посоветовал, стоит ли покупать валюту

Стоит ли покупать валюту в Украине

В условиях полномасштабной войны курс доллара в Украине зафиксирован, но с февраля заметны изменения по укреплению гривны.

Стоит ли украинцам в условиях военного положения покупать валюту, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

"Целесообразность покупки валюты — личный выбор граждан. Те, кто покупал валюты в начале января, например, потеряли, если будут менять валюту сейчас. Если есть потребность в диверсификации сбережений, то советовал бы воспользоваться специальными депозитными продуктами", — отметил Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев рассказал для Новини.LIVE, как будет меняться курс доллара весной 2023 года.

20 марта Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро повысился в стоимости на несколько копеек, доллар — неизменен.