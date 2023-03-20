Курс доллара в Украине: Гетманцев дал прогноз

Курс доллара в Украине весной 2023 года

Курс доллара в Украине в условиях полномасштабной войны зафиксирован, но в феврале наличный курс гривни к доллару США заметно укрепился, а сейчас продолжаются тенденции к укреплению.

Что происходит с курсом, каким он может стать до конца весны и стоит ли покупать валюту — эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Курс доллара в Украине

— Как политик, возглавляющий профильный финансовый комитет, я не могу давать конкретные прогнозы официального курса, потому что это может повлиять на ожидания.

С начала войны курс зафиксирован, в июле прошлого года состоялась его разовая коррекция до 36,7 грн/долл.

Даниил Гетманцев

С тех пор состояние платежного баланса улучшилось, а именно он измеряет приток/утечку валюты и отражает внешнюю финансовую позицию страны. Во второй половине года сальдо платежного баланса было положительным.

Да, мы имеем рекордные показатели дефицита торговли товарами и услугами (через заблокированный экспорт, разрушение, расходы мигрантов за границей), значительный отток валюты по операциям частного сектора (валюта вне банков, невозврат торговой выручки).

Но этот отток покрывается, прежде всего, за счет значительных поступлений внешней финансовой помощи от партнеров (гранты, кредиты), устойчивыми частными трансфертами, объемами оплаты труда от нерезидентов, сокращением процентных выплат по иностранным инвестициям.

Состояние платежного баланса в начале текущего года также контролируется. В январе платежный баланс сведен с профицитом в 1,2 млрд дол. Валютные резервы НБУ на 1 марта — 28,9 млрд долл. Это на 4,8% или 1,3 млрд долл. больше, чем год назад, в начале российской агрессии. Такой объем обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта (при рекомендованном минимуме 3 месяца). На сегодняшний день это достаточный уровень для выполнения валютных обязательств правительства/НБУ и поддержки фиксированного курса.

Укрепление курса доллара

— Ситуация с платежным балансом и ЗВР отражается на валютном рынке. Наличный курс гривны по отношению к доллару США в феврале заметно укрепился.

По данным НБУ, в феврале средневзвешенный курс гривна-доллар США по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/долл., к концу месяца — 38,94 грн/долл. Это наиболее низкий курс доллара по отношению к гривне соответственно с августа и 21 июля прошлого года, когда был скорректирован официальный курс.

В марте тенденции к укреплению наличного курса продолжаются. За первую декаду месяца средневзвешенный курс продажи — 38,82 грн/долл.

С начала года наличный курс гривны по отношению к доллару США укрепился на 5,4% (на 10 марта).

Спред между официальным и наличным курсом к концу февраля сократился до 5%.

Кроме устойчивой ситуации с платежным балансом, в частности ритмического поступления внешней финансовой помощи, выделю несколько дополнительных факторов, положительно повлиявших на стабилизацию валютного рынка:

— последние решения НБУ по увеличению норм обязательного резервирования по вкладам по требованию. Вместе с сохранением 25% процентной ставки это способствовало увеличению спроса на гривневые активы;

— прекращение монетизации дефицита бюджета;

— продолжение действия специальных депозитных продуктов (онлайн-депозитов в валюте и депозитов с индексацией на изменение официального курса гривны), в рамках которых валюту можно обменять по максимально приближенному к официальному курсу. Депозиты населения в валюте стабильно зарастают с августа прошлого года. На сегодняшний день они не только восстановились, но и превышают довоенный уровень. Это снижает спрос на валюту на наличном рынке;

— подготовка к весенней посевной кампании, которая является традиционным сезонным фактором увеличения предложения валюты аграриями;

— стабилизация инфляционных ожиданий по мере восстановления экономики, лучшей ситуации в энергетике и т.д.

Коррекция курса

— Поэтому отвечу так — на сегодняшний день я не вижу фундаментальных оснований для коррекции нынешнего официального обменного курса. Кстати, правительство также улучшило свои ожидания, как видно из проекта последних изменений в бюджет, где отражено уменьшение предельного объема госдолга и расходов на его обслуживание из-за ожидаемого укрепления курса (напомню, прогноз правительства на этот год был 42,2 грн/долл. в среднем за год).

Фото: УНИАН

Целесообразность покупки валюты — личный выбор граждан. Те, кто покупал валюты в начале января, например, потеряли, если будут менять валюту сейчас. Если есть потребность в диверсификации сбережений, то рекомендовал бы воспользоваться специальными депозитными продуктами, о которых речь шла выше.