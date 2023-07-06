Нардепов и чиновников обяжут декларировать сделки по покупке долларов

Заседание парламента. Фото: rada.gov.ua

В Украине субъектов декларирования предлагают обязать обнародовать суммы операций по купле-продаже валюты, если превышает 3,5 тысячи долларов. Соответствующий законопроект зарегистрировал премьер Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Как говорится, речь идет о проекте закона №9457, который вносит изменения в закон "О предотвращении коррупции", призванный усовершенствовать некоторые антикоррупционные механизмы.

Согласно ему, на субъектов декларирования (госслужащие, депутаты, судьи) будет распространяться обязанность указывать в декларациях сведения о покупке долларов или евро, если операция превышает 134 тысячи гривен.

Требования ЕС и МВФ

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) и Европейская комиссия (ЕК) призвали украинские власти возобновить необходимость электронного декларирования, которое остановили в начале войны. Это условие дальнейшего сотрудничества.

В частности, в МВФ подчеркнули, что украинские власти взяли на себя очень серьезные обязательства и высказали четкие графики по воплощению важных законодательных изменений. Среди них — обещание возобновить обязанность для государственных чиновников декларировать все свои активы и доходы. Согласно программе EFF, это необходимо сделать до конца июля текущего года.

Напомним, в апреле в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года — 32 млрд долларов.

Также мы писали, что украинцы не обязаны декларировать материальную помощь, полученную от других стран и международных организаций из-за войны. С таким разъяснением обратилось к гражданам Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).