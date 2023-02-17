Дания помогла Украине купить котельные — что известно

Деньги направили на закупку мобильных контейнерных котельных

Дания выделила Украине финансовую помощь на сумму 4,5 миллиона евро. Деньги направили на закупку новых мобильных контейнерных котельных.

Об этом сообщает пресс-служба международной финансовой организации Nefco, через которую были выделены средства.

Закупка котельных

На вышеуказанную сумму Украине приобрели 20 газовых котлов мощностью 39 МВт. Агрегаты уже доставили для последующей установки. Ожидается, что они обеспечат отоплением около 180 тысяч человек.

Котельные будут способны производить тепло для около 80% населения города, где они будут установлены. Однако о каких городах идет речь — пока неизвестно.

"Профинансированный проект сможет обеспечить около 30-40% потребностей граждан в теплоснабжении", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом еще предусмотрены средства на монтаж котлов, прокладку труб, профилактические шаги по предотвращению замерзания систем теплоснабжения в зимний период технического обслуживания систем для обеспечения надежной и непрерывной работы.

Специалисты подсчитали, что новые котлы снизят потребление газа примерно на 1,7 млн кубических метров в год, что приведет к ежегодному сокращению выброса углекислого газа на около 3,4 тыс. тонн.

Больше о помощи

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" договорился о грантовой помощи на сумму 188,8 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это позволит закупить за границей достаточное количество природного газа для нормального завершения отопительного сезона.

Также мы писали, что в Украину с начала действия налоговой льготы завезли более 20 тысяч трансформаторов. Речь идет о периоде с 12 ноября по 31 декабря 2022 года.