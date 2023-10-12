Бюджету Украины будет не хватать 42 млрд долларов в 2024-м

Премьер Денис Шмыгаль. Фото: КМУ

В 2024 году Украина рассчитывает на дальнейшую международную финансовую поддержку стран-партнеров. Правительство планирует одолжить средства, чтобы закрыть огромный дефицит государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время ежегодного осеннего собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка (ВБ).

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По словам главы украинского правительства, в следующем году Украина потребует около 42 млрд долларов финансовой поддержки для закрытия дефицита бюджета.

Премьер отметил, что именно международная поддержка стала одним из ключевых факторов, который помог выстоять во время полномасштабной войны, развязавшей Россией.

Сейчас Украина направляет все собранные налоги на безопасность и оборону. Именно на частном секторе держится армия Украины. В то же время, расходы на заработные платы бюджетной сферы, пенсии и соцвыплаты покрывает международная финансовая помощь.

"Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП. Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Напомним, в 2024 году на оборону из казны направят 21,6% валового внутреннего продукта. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны ввел в действие президент Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что Киевский городской совет устроил "тайный распил" бюджета на ремонте столичного военного госпиталя ветеранов войны. На это планируется потратить 1 миллиард гривен.