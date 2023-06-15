Цены на арбузы в Украине 2023: к чему готовиться украинцам

Арбузы в Украине. Фото: Unsplash

Летом 2022 года в Украине был дефицит арбузов, ведь Херсонщина была полностью оккупирована. В этом году регион не был готов к посевной из-за заминирования, а также из-за подтопления в результате Каховской трагедии, так что ожидать урожая не стоит. Эксперты говорят о тотальном дефиците арбузов.

Хватит ли украинцам своих арбузов и где их будут выращивать, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал экономист Александр Хмелевский.

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"Я скажу, что Одесская область не пострадала в результате подрыва Каховской ГЭС, а Николаевщина пострадала частично. Это касается определенных регионов. Есть много других территорий, которые не повреждены. Там будут выращивать арбузы. Другое дело, что общий их объем не заменит того, что было. Дефицит арбузов будет ощущаться, его будут покрывать за счет импорта из Турции. А это повлияет на цену", — сказал Хмелевский.

Арбузы из Турции в Украине. Фото: Google

Добавим, что в столице уже начали продавать арбузы. Цена стартует от 50 грн за килограмм.

Как мы писали ранее, в результате разрушения россиянами Каховской ГЭС 94% орошаемых земель в Херсонской области остались без воды. Поэтому эти территории могут стать пустынями, которые остановит выращивание многих продуктов, в том числе арбузов и помидоров.

Напомним, по данным экспертов, подрыв россиянами Каховской ГЭС приведет к значительным негативным последствиям для сельского хозяйства Украины, в частности, к затоплению ориентировочно 10 тыс. га сельхозземель на правобережье, а также в разы больше — на оккупированном левом берегу. Кроме того, последствия будут наблюдаться несколько лет подряд.