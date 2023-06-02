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Дефицит в сотни миллиардов: насколько увеличилась дыра в бюджете Украины в 2023 году

2 июня 2023 16:11
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Дефицит в сотни миллиардов: насколько увеличилась дыра в бюджете Украины в 2023 году
Американская валюта. Фото: google.com.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

За первые 5 месяцев 2023 года дефицит государственного бюджета Украины составил 401,9 миллиарда гривен. Только в мае дефицит увеличился на 91,3 млрд грн.

Данные главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы приводит "Экономическая правда".

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Вместе с тем Подласа подчеркнула, что сейчас ситуация с финансами в стране управляемая, хотя и признала, что дефицит бюджета велик.

"Хотя дефицит бюджета большой, но ситуация управляемая. Мы совместно с Правительством постоянно работаем с нашими международными партнерами, что обеспечивает достаточное количество кредитной помощи на покрытие дефицита", — рассказала Пидласа.

На что тратят деньги и откуда наполняют украинский бюджет

За пять месяцев 2023 года расходы общего фонда госбюджета составили 1,143 трлн грн, из них за май – 277,4 млрд грн. Основная статья расходов – оборона.

Поступления в госказну за 2023 составили 1,481 трлн грн. Из них 723,8 млрд грн (или почти половина) – это поступления из внешних источников (заем, гранты, помощь от партнеров), из внутренних – 757,4 млрд грн.

Впрочем, в мае наметилась достаточно положительная тенденция. Роксолана Пидласа подчеркнула, что в последнем месяце весны чуть ли не впервые за последнее время налоговые поступления превысили внешние заимствования.

"В мае налоговые поступления чуть ли не впервые за последнее время превысили внешние заимствования. Налоговые органы собрали 101,2 млрд грн, внешние заимствования составили 73,4 млрд грн, внутренние заимствования (ОВГЗ) – 68,6 млрд грн, грант от США – 45 ,7 млрд грн, а также администрируемые таможенными органами доходы – 29,6 млрд грн", — подчеркнула Пидласа.

Напомним, в Национальном научном центре Институт аграрной экономики рассказали, как изменились цены весной на украинских рынках и магазинах. Некоторые продукты дешевели, а некоторые — подскочили в стоимости почти до 100%.

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