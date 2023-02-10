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Некоторых украинців хотят лишить пенсии: в правительстве подготовили законопроект

10 февраля 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — некоторых граждан хотят лишить выплат
Соответствующий проект закона вынесен на обсуждение
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине некоторых граждан предлагают лишить пенсионных выплат. Речь идет о совершении преступлений против национальной безопасности.

Соответствующий законопроект разработали и предложили для обсуждения на сайте Министерства социальной политики.

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Документ предлагает прекращать выплату пенсий или не назначать во время достижения соответствующего возраста гражданами, отбывающими наказание за преступления против нацбезопасности и осужденных по 109-111 статьям Уголовного кодекса.

Речь идет о действиях, направленных на насильственное изменение власти, посягательства на территориальную целостность, государственную измену, а также коллаборационизм.

Выплаты предлагают прекращать, как только обвинительный приговор суда вступит в силу. Также положения данного закона планируют применять к объявленным в розыск подозреваемым в этих преступлениях и скрывающимся от следствия.

Пенсию намерены возвращать таким лицам после выхода на свободу. Тем, кто достигнет пенсионного возраста во время отбывания наказания, пенсии будут назначаться по истечении срока в местах лишения свободы.

Законопроект также коснется и специальных пенсий, выплачиваемых судьям, прокурорам, военнослужащим высшего командного состава в отставке и некоторым другим категориям. После выхода из тюрьмы на свободу им не вернут денежное спецудержание, а выплаты получат на общих условиях.

Общественное обсуждение документа продлится до 16 февраля.

Другие инициативы

В Украине могут принять законопроект, предусматривающий сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Данная категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен. Соответствующий проект закона №8321 зарегистрирован в парламенте.

В пояснительной записке отмечается, что размер ежемесячного содержания судьи КСУ в отставке равняется пенсии 70 пенсионеров (минимальный размер). Выплаты же бывших судей производятся за счет госбюджета по налогам, которые уплачивают украинцы.

Напомним, граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Действие".

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

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