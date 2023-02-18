Помощь украинцам — в Минсоцполитики рассказали, кому не начислили соцвыплаты

Для их возобновления нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения

В Министерстве социальной политики Украины напомнили гражданам, что по новым правилам некоторые социальные выплаты не начислились автоматически в 2023 году. Для их возобновления нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Кому не начислили соцпомощь

По информации ведомства, выплаты не были продлены автоматически трем категориям граждан.

Речь идет о выплатах:

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям (отцам), которым предусмотрена помощь на детей;

лицам, имеющим право на временное пособие для достижения общего пенсионного возраста, однако не получили права на пенсионную выплату.

Кому выплаты произвели в виде исключения

В Минсоцполитики рассказали, что исключением среди таких категорий населения являются люди из временно оккупированных территорий или регионов, где продолжаются активные боевые действия.

"Помощь на проживание ВПЛ тоже продлена автоматически без необходимости подачи каких-либо документов", — пояснили в ведомстве.

Кому выплаты продлили автоматически

В первую очередь, выплаты продлили детям в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе над которыми осуществляется опека или попечительство; которые исмеют тяжелые болезни; имеют инвалидность или у которых родители уклоняются от выплаты алиментов.

Также продлили срок выплат пособий лицам, которые не имеют права на пенсию или являются лицами с инвалидностью; тем, кто имеет инвалидность с детства или ухаживают за гражданами (инвалидность I и II группы с психическими расстройствами).

"Также обращаем внимание трудоспособных лиц, вынужденно не работающих из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста — до 31 декабря 2023 года для вас действует переходный механизм выплаты ранее назначенных ежемесячных компенсаций", — добавили в Минсоцполитики.

Напомним, в 2023 году правительство рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан около 700 миллиардов гривен.

Также мы писали, что Кабинет министров принял решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов на общую сумму 6 млрд долларов. В частности, деньги будут направлены на социальные программы, а также образование и медицину.